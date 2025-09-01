क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में पहली विधानसभा के चुनाव होने से पहले कितने CM बने थे?

राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे. वे एक समाजसेवी और शिक्षा प्रेमी नेता के रूप में जाने जाते थे. 7 अप्रैल 1949 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उनका कार्यकाल लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जनसेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास को अपनी प्राथमिकताओं में रखा. शास्त्री का मानना था कि राजस्थान की असली ताकत गांवों में बसती है और उनका उत्थान ही राज्य को आगे ले जा सकता है.