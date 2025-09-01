क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में पहली विधानसभा के चुनाव होने से पहले कितने CM बने थे?
Rajasthan Quiz: राजस्थान की राजनीतिक सफर बेहद ही दिलचस्प रहा है. जहां पर पहले विधानसभा चुनाव से पूर्व तीन मुख्यमंत्रियों ने अपनी सेवाएं राज्य को दी थीं. हालांकि ये तीनों सीएम मनोनीत थे. तो वहीं पहले निर्वाचित सीएम 1952 में बने थे.
Published: Sep 01, 2025, 11:06 IST | Updated: Sep 01, 2025, 11:06 IST
राजस्थान की राजनीति
राजस्थान का राजनीतिक इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है. वर्ष 1952 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले भी तीन नेताओं ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था. ये नेता हीरालाल शास्त्री, सी.एस. वेंकटाचार और जय नारायण व्यास थे. इनका योगदान राजस्थान की राजनीति और प्रशासन की नींव रखने में बेहद अहम रहा.
हीरालाल शास्त्री
राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे. वे एक समाजसेवी और शिक्षा प्रेमी नेता के रूप में जाने जाते थे. 7 अप्रैल 1949 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उनका कार्यकाल लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जनसेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास को अपनी प्राथमिकताओं में रखा. शास्त्री का मानना था कि राजस्थान की असली ताकत गांवों में बसती है और उनका उत्थान ही राज्य को आगे ले जा सकता है.