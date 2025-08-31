Zee Rajasthan
मुगल इतिहास का सबसे रंगीला शासक! महिलाओं के कपड़े पहनकर बैठता था गद्दी पर

Mughal: मोहम्मद शाह ‘रंगीला’ (1702–1748) मुगल बादशाह कला और नृत्य प्रेमी था, पर शासन में उदासीन रहा. वह दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनने और नग्न होकर बैठने जैसी आदतों से कुख्यात हुआ. उसकी अय्याशी से साम्राज्य कमजोर हुआ और नादिरशाह ने दिल्ली लूटी.

Aug 31, 2025
विचित्र आदत

मुगल साम्राज्य का इतिहास कई शासकों की शौर्यगाथा और पराक्रम से भरा है, लेकिन कुछ ऐसे भी बादशाह हुए जिन्होंने अपनी अय्याशी और विचित्र आदतों से नाम कमाया.
मुगलों का इतिहास

लेकिन इसके विरुद्ध ही मुगलों के इतिहास में एक से बढ़ कर कई शासक हुए, जोकि अपनी शौर्यगाथा, युद्ध जीतने और कई इमारतों के निर्माण के लिए जाने गए हैं. इनमें अकबर, शाहजहां आदि ज्यादा मुख्य रूप से प्रसिद्ध हुए. तो वहीं ओरंगजेब अपनी क्रूरता के लिए दुनिया में पहचाना गया.