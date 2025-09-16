क्या आप जानते हैं? महाराणा प्रताप का खून बहता है नेपाल के शाही परिवार में!

इतिहासकार मानते हैं कि चित्तौड़ के रावल रतन सिंह पर अल्लाउद्दीन खिलजी ने 1303 ई. में आक्रमण किया था. जिसमें रावल रतन सिंह का साम्राज्य बिखर गया और युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए. रावल रतन सिंह के छोटे भाई कुंभकर्ण सिंह परिवार के साथ नेपाल की तराई में जाकर बस गये. इन्हीं वंशजों से नेपाल का शाह राजवंश विकसित हुआ. बाद में इसी वंश से पृथ्वीनारायण शाह पैदा हुए, जिन्होंने नेपाल को एकीकृत कर आधुनिक नेपाल साम्राज्य की स्थापना की. यही कारण है कि नेपाल के शाही परिवार की जड़ें मेवाड़ के गुहिल राजवंश से जोड़ी जाती हैं, जिससे महाराणा प्रताप का भी संबंध था.