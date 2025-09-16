Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? महाराणा प्रताप का खून बहता है नेपाल के शाही परिवार में!

Rajasthan Quiz: मेवाड़ और नेपाल के शाही परिवारों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं. गुहिल राजवंश से नेपाल का शाह राजवंश जुड़ा माना जाता है. सीकर राजघराने और नेपाल में विवाह संबंध भी बने. आइए जानते हैं राजस्थान और नेपाल के बीच रिश्तों की सारी सच्चाई और कहानी.

भारत और नेपाल के राजघरानों के बीच गहरे ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं. खासतौर पर मेवाड़ का गुहिल राजवंश और नेपाल का शाह राजवंश आपस में जुड़े हुए माने जाते हैं. इस संबंध की नींव उस समय पड़ी जब चित्तौड़ पर लगातार हमले हुए और मेवाड़ के शाही परिवार को पलायन करना पड़ा.
इतिहासकार मानते हैं कि चित्तौड़ के रावल रतन सिंह पर अल्लाउद्दीन खिलजी ने 1303 ई. में आक्रमण किया था. जिसमें रावल रतन सिंह का साम्राज्य बिखर गया और युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए. रावल रतन सिंह के छोटे भाई कुंभकर्ण सिंह परिवार के साथ नेपाल की तराई में जाकर बस गये. इन्हीं वंशजों से नेपाल का शाह राजवंश विकसित हुआ. बाद में इसी वंश से पृथ्वीनारायण शाह पैदा हुए, जिन्होंने नेपाल को एकीकृत कर आधुनिक नेपाल साम्राज्य की स्थापना की. यही कारण है कि नेपाल के शाही परिवार की जड़ें मेवाड़ के गुहिल राजवंश से जोड़ी जाती हैं, जिससे महाराणा प्रताप का भी संबंध था.