क्या आप जानते हैं कि इस मुगल बादशाह का जन्म एक राजपूत किले में हुआ था?

Mughal: अकबर का जन्म 1542 में सिंध के अमरकोट किले में हुआ था. उनके पिता हुमायूं, शेरशाह सूरी से हारकर शरण की तलाश में थे, तभी अमरकोट के हिंदू शासक राणा प्रसाद ने आश्रय दिया. कठिन हालात में जन्मे अकबर आगे चलकर मुगल साम्राज्य के महान सम्राट बने.

मगलों का शासन

भारत के इतिहास में मुगलों का शासन करीब 331 सालों तक फैला रहा. इस लंबे दौर में मुगल बादशाहों की नीतियां, युद्ध और उनके द्वारा समाज पर डाले गए प्रभाव आज भी इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. अक्सर मुगलों के राज को लेकर हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की चर्चा होती है, लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि महान मुगल सम्राट अकबर का जन्म एक हिंदू राजा के महल में हुआ था.
हुमायूं की शादी

दरअसल, अकबर के पिता हुमायूं, शेरशाह सूरी से हारकर बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे थे. चौसा (1539) और कन्नौज (1540) की लड़ाइयों में हार के बाद हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा. मजबूरी में वे पश्चिम की ओर बढ़े और वर्तमान सिंध क्षेत्र की तरफ चले गए. यहीं उनकी मुलाकात हमीदा बानो बेगम से हुई और दोनों का विवाह हुआ.