क्या आप जानते हैं कि इस मुगल बादशाह का जन्म एक राजपूत किले में हुआ था?

भारत के इतिहास में मुगलों का शासन करीब 331 सालों तक फैला रहा. इस लंबे दौर में मुगल बादशाहों की नीतियां, युद्ध और उनके द्वारा समाज पर डाले गए प्रभाव आज भी इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. अक्सर मुगलों के राज को लेकर हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की चर्चा होती है, लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि महान मुगल सम्राट अकबर का जन्म एक हिंदू राजा के महल में हुआ था.