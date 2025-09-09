क्या आप जानते हैं राजस्थान के सबसे पुराने किले का नाम? जवाब जान हिल जाएगा सिर!
Rajasthan Quiz: राजस्थान का सबसे पुराना भटनेर किला हनुमानगढ़ में घग्गर नदी किनारे स्थित है. लगभग 1700 वर्ष पुराना यह किला भाटी राजपूतों ने बनवाया था. कई राजवंशों व युद्धों का गवाह रहा यह किला आज भी अपनी मजबूती और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है.
Published: Sep 09, 2025, 03:13 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 03:13 PM IST
1/7
इतिहास की गहरी परतों में दबी विरासत
1/7
हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह प्राचीन किला, जिसे भटनेर किला भी कहा जाता है, लगभग दो सदी पहले, यानी 295 ईस्वी (या 253–285 ईस्वी के बीच) में भाटी वंश के राजा भूपत द्वारा बनवाया गया था. किले का नाम राजपूत वंश 'भाटी' के नाम पर पड़ा, और यह कुल 52 बीघा भूमि में फैला हुआ है.
2/7
रणनीतिक और ठोस निर्माण
2/7
घाघर नदी के तट पर स्थित इस किले को ईंटों और चूने से बनवाया गया था. इसका आकार समानांतर चतुर्भुज है, जिसके हर ओर दर्जनों बुर्ज (बास्तियन) बने हुए थे. वहीं किले के पास की खोदाई में पेंटेड ग्रे वेयर (1100–800 ईसा पूर्व) और रंग–महल वेयर (1वीं–3वीं शताब्दी ईस्वी) जैसे पुरातात्विक वस्त्र प्राप्त हुए हैं, जो क्षेत्र की प्राचीनता और सांस्कृतिक महत्त्व को दर्शाते हैं.