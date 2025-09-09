क्या आप जानते हैं राजस्थान के सबसे पुराने किले का नाम? जवाब जान हिल जाएगा सिर!

घाघर नदी के तट पर स्थित इस किले को ईंटों और चूने से बनवाया गया था. इसका आकार समानांतर चतुर्भुज है, जिसके हर ओर दर्जनों बुर्ज (बास्तियन) बने हुए थे. वहीं किले के पास की खोदाई में पेंटेड ग्रे वेयर (1100–800 ईसा पूर्व) और रंग–महल वेयर (1वीं–3वीं शताब्दी ईस्वी) जैसे पुरातात्विक वस्त्र प्राप्त हुए हैं, जो क्षेत्र की प्राचीनता और सांस्कृतिक महत्त्व को दर्शाते हैं.