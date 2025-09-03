क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले निर्वाचित सीएम कौन थे?
Rajasthan Quiz: टीका राम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे. 3 मार्च से 31 अक्टूबर 1952 तक उनका कार्यकाल रहा. महवा (मंडावर) में जन्मे और कांग्रेस से जुड़े पालीवाल ने प्रशासनिक सुधार, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर खास ध्यान दिया.
Published: Sep 03, 2025, 03:01 PM IST | Updated: Sep 03, 2025, 03:01 PM IST
1/7
टीकाराम पालीवाल
1/7
राजस्थान की राजनीति के इतिहास में टीका राम पालीवाल का नाम विशेष स्थान रखता है. वे राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे. टीका राम पालीवाल का जन्म धौलपुर जिले के महवा (महुआ) क्षेत्र के अंतर्गत मंडावर कस्बे में हुआ था.
2/7
पहले निर्वाचित सीएम
2/7
ग्रामीण परिवेश से निकलकर उन्होंने राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनकी सादगी, स्पष्टवादिता और जनता के बीच मजबूत पकड़ ने उन्हें प्रदेश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री बनने का गौरव दिलाया.