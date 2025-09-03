क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले निर्वाचित सीएम कौन थे?

Rajasthan Quiz: टीका राम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे. 3 मार्च से 31 अक्टूबर 1952 तक उनका कार्यकाल रहा. महवा (मंडावर) में जन्मे और कांग्रेस से जुड़े पालीवाल ने प्रशासनिक सुधार, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर खास ध्यान दिया.