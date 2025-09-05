क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? जवाब जान चकरा जाएगा सिर!

राजस्थान का राजनीतिक इतिहास कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. इनमें सबसे खास घटनाएं वे हैं, जब राज्य में लोकतांत्रिक सरकार के बजाय सीधे केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया. इसे राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) कहा जाता है. राजस्थान में अब तक कुल चार बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है.