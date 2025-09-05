क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? जवाब जान चकरा जाएगा सिर!

Zee Rajasthan
Rajasthan Quiz: राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है 1967, 1977, 1980 और 1992 में. वजह रही बहुमत का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, सरकार बर्खास्तगी और बाबरी मस्जिद विवाद. इनमें 1992–93 का राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा, लगभग एक साल चला.

राजस्थान में राष्ट्रपति शासन

राजस्थान का राजनीतिक इतिहास कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. इनमें सबसे खास घटनाएं वे हैं, जब राज्य में लोकतांत्रिक सरकार के बजाय सीधे केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया. इसे राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) कहा जाता है. राजस्थान में अब तक कुल चार बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है.
पहली बार - मार्च 1967

13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ. इसका कारण विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलना था. राजनीतिक अस्थिरता के चलते राज्य सरकार नहीं बन पाई, इसलिए केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा. यह राष्ट्रपति शासन केवल 44 दिनों तक चला.