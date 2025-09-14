क्या आप जानते हैं? पाकिस्तान से भी अमीर है राजस्थान का यह शहर!

जयपुर की प्रति व्यक्ति आय करीब $3,000 से $3,500 (₹2.5 लाख–₹3 लाख) के बीच है. यह आमदनी दुनिया के कई देशों से कहीं ज्यादा है. बुरुंडी, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे लगभग 20 देश ऐसे हैं जिनसे जयपुर काफी आगे है. यह शहर की मजबूत आर्थिक स्थिति को दिखाता है.