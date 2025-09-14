Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? पाकिस्तान से भी अमीर है राजस्थान का यह शहर!

Jaipur Per Capita Income: जयपुर की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ₹2.5–3 लाख ($3,000–$3,500) है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सहित 20 से अधिक देशों से ज्यादा है. गुलाबी नगरी आर्थिक रूप से मजबूत बनकर कई छोटे देशों की औसत आय को पीछे छोड़ चुकी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 14, 2025, 07:02 PM IST | Updated: Sep 14, 2025, 07:02 PM IST
जयपुर की प्रति व्यक्ति आय

जयपुर की प्रति व्यक्ति आय करीब $3,000 से $3,500 (₹2.5 लाख–₹3 लाख) के बीच है. यह आमदनी दुनिया के कई देशों से कहीं ज्यादा है. बुरुंडी, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे लगभग 20 देश ऐसे हैं जिनसे जयपुर काफी आगे है. यह शहर की मजबूत आर्थिक स्थिति को दिखाता है.
गुलाबी नगरी और उसकी तरक्की

राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे "पिंक सिटी" भी कहा जाता है, सिर्फ पर्यटन ही नहीं बल्कि आर्थिक मजबूती के लिए भी मशहूर है. यहां के लोग औसतन सालाना इतनी कमाई करते हैं, जो कई देशों की तुलना में दोगुनी या तिगुनी है.