राजस्थान के कौन से मंदिर की मुस्लिम परिवार कर रहा है देखभाल ? 600 साल से दस्तूर कायम

क्या आप जानते हैं? राजस्थान में एक ऐसा दुर्गा मंदिर है, जो लगभग 600 साल पुराना है और अपनी अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है. इस मंदिर की देखभाल और पूजा-अर्चना सदियों से मुस्लिम परिवार करते आ रहे हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव और आस्था की एक अद्भुत मिसाल पेश करता है.