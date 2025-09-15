Zee Rajasthan
राजस्थान के कौन से मंदिर की मुस्लिम परिवार कर रहा है देखभाल ? 600 साल से दस्तूर कायम

Trending Quiz: जोधपुर का एक 600 साल पुराना दुर्गा मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के लिए मशहूर है. यहां सदियों से एक मुस्लिम परिवार पुजारी की भूमिका निभाता आ रहा है, जो सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल पेश करता है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 15, 2025, 03:35 PM IST | Updated: Sep 15, 2025, 03:35 PM IST
क्या आप जानते हैं? राजस्थान में एक ऐसा दुर्गा मंदिर है, जो लगभग 600 साल पुराना है और अपनी अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है. इस मंदिर की देखभाल और पूजा-अर्चना सदियों से मुस्लिम परिवार करते आ रहे हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव और आस्था की एक अद्भुत मिसाल पेश करता है.
माना जाता है यह भारत का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पूजा और सेवा का काम एक मुस्लिम परिवार करता है. वर्तमान में, पुजारी जलालुद्दीन खान हैं, जिनकी कई पीढ़ियां इस जिम्मेदारी को निभाती रही हैं.