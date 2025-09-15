राजस्थान के कौन से मंदिर की मुस्लिम परिवार कर रहा है देखभाल ? 600 साल से दस्तूर कायम
Trending Quiz: जोधपुर का एक 600 साल पुराना दुर्गा मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के लिए मशहूर है. यहां सदियों से एक मुस्लिम परिवार पुजारी की भूमिका निभाता आ रहा है, जो सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल पेश करता है.
Published: Sep 15, 2025, 03:35 PM IST | Updated: Sep 15, 2025, 03:35 PM IST
1/8
Temple
1/8
क्या आप जानते हैं? राजस्थान में एक ऐसा दुर्गा मंदिर है, जो लगभग 600 साल पुराना है और अपनी अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है. इस मंदिर की देखभाल और पूजा-अर्चना सदियों से मुस्लिम परिवार करते आ रहे हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव और आस्था की एक अद्भुत मिसाल पेश करता है.
2/8
बगोरिया माता मंदिर
2/8
माना जाता है यह भारत का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पूजा और सेवा का काम एक मुस्लिम परिवार करता है. वर्तमान में, पुजारी जलालुद्दीन खान हैं, जिनकी कई पीढ़ियां इस जिम्मेदारी को निभाती रही हैं.