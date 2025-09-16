क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस मंदिर को तोड़ने पर अंधा हो गया था औरंगजेब!
Mughal: मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा के श्रीनाथजी मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन पुजारी दामोदर दास ने मूर्ति को सुरक्षित निकालकर मेवाड़ के राजा राजसिंह की मदद से नाथद्वारा में स्थापित किया. आज यह मंदिर आस्था और संस्कृति का प्रतीक है.
औरंगजेब
मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल मंदिरों और मूर्तियों पर हुए हमलों के लिए कुख्यात माना जाता है. उसने कई प्राचीन मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया. उन्हीं में मथुरा का प्रसिद्ध श्रीनाथजी मंदिर भी शामिल था, जहां भगवान कृष्ण की विग्रह मूर्ति स्थापित थी. कहा जाता है कि मंदिर में हीरे-जवाहरात जड़े आभूषण थे, जिन पर औरंगजेब की नजर थी.
मंदिर पर आया संकट
जैसे ही औरंगजेब के आदेश पर मंदिर पर संकट आया, पुजारी दामोदर दास बैरागी ने श्रीनाथजी की मूर्ति को सुरक्षित निकालने का साहसिक कदम उठाया. वे मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर मथुरा से निकल पड़े. रास्ते में उन्होंने कई राजाओं से मूर्ति को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की, लेकिन औरंगजेब के डर से किसी ने मदद करने का साहस नहीं दिखाया.