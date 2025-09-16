Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस मंदिर को तोड़ने पर अंधा हो गया था औरंगजेब!

Mughal: मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा के श्रीनाथजी मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन पुजारी दामोदर दास ने मूर्ति को सुरक्षित निकालकर मेवाड़ के राजा राजसिंह की मदद से नाथद्वारा में स्थापित किया. आज यह मंदिर आस्था और संस्कृति का प्रतीक है.

Published: Sep 16, 2025, 01:59 PM IST | Updated: Sep 16, 2025, 01:59 PM IST
औरंगजेब

मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल मंदिरों और मूर्तियों पर हुए हमलों के लिए कुख्यात माना जाता है. उसने कई प्राचीन मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया. उन्हीं में मथुरा का प्रसिद्ध श्रीनाथजी मंदिर भी शामिल था, जहां भगवान कृष्ण की विग्रह मूर्ति स्थापित थी. कहा जाता है कि मंदिर में हीरे-जवाहरात जड़े आभूषण थे, जिन पर औरंगजेब की नजर थी.
मंदिर पर आया संकट

जैसे ही औरंगजेब के आदेश पर मंदिर पर संकट आया, पुजारी दामोदर दास बैरागी ने श्रीनाथजी की मूर्ति को सुरक्षित निकालने का साहसिक कदम उठाया. वे मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर मथुरा से निकल पड़े. रास्ते में उन्होंने कई राजाओं से मूर्ति को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की, लेकिन औरंगजेब के डर से किसी ने मदद करने का साहस नहीं दिखाया.