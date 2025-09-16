क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस मंदिर को तोड़ने पर अंधा हो गया था औरंगजेब!

जैसे ही औरंगजेब के आदेश पर मंदिर पर संकट आया, पुजारी दामोदर दास बैरागी ने श्रीनाथजी की मूर्ति को सुरक्षित निकालने का साहसिक कदम उठाया. वे मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर मथुरा से निकल पड़े. रास्ते में उन्होंने कई राजाओं से मूर्ति को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की, लेकिन औरंगजेब के डर से किसी ने मदद करने का साहस नहीं दिखाया.