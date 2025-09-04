Zee Rajasthan
क्या आपको पता है सबसे ज्यादा रानियां किस मुगल शासक के पास थी?

Mughal: आज हम आपको उस मुगल शासक के बारे में बताएंगे, जिसकी सबसे ज्यादा रानियां थी. कहानियों के मुताबिक, मुगल साम्राज्‍य की शुरुआत बाबर से हुई थी. मुगल साम्राज्‍य में कई रानियां रखने का रिवाज था. 

Published: Sep 04, 2025, 01:31 PM IST | Updated: Sep 04, 2025, 01:31 PM IST
मुगल साम्राज्‍य की शुरुआत बाबर से हुई, जिसकी नौ रानियां थी, जिसमें रायख बेगम, आयशा सुल्‍तान बेगम, मस्‍सुमेह सुल्‍तान बेगम, मस्‍सुमेह सुल्‍तान बेगम, मस्‍सुमेह सुल्‍तान बेगम, बीबी मुबारिका, दिलदार बेगम, गुलरुख बेगम, और गुलनार आगा बेगम.
वहीं, मुगल साम्राज्‍य के दूसरे शासक हुमायूं थे, जिनकी भी कई रानियां थी. उनकी शादी कम उम्र में बेगा बेगम से हुई थी और शाद बीबी, मेयवा जान, शाहनम आगा, गुलबर्ग बरलस और गुंवार बीबी, चांद बीबी, महचहक बेगम भी उनकी रानियां थी. कहा जाता है कि जब हुमायूं ने पहली बार हमीदा बानो को देखा था, तो उनकी उम्र 13 साल थी.