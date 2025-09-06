क्या आप पहचान सकते हैं वह राजस्थानी वीर जिसने अकबर की अस्थियों को अग्नि दी?

इस आंदोलन की शुरुआत तिलपत गांव के वीर गोकुला जाट ने की. गोकुला को औरंगजेब ने बंदी बना लिया और 1669 में इस शर्त पर छोड़ने की पेशकश की कि वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले. लेकिन गोकुला ने दृढ़ता से इस शर्त को ठुकरा दिया. इसके परिणामस्वरूप आगरा की कोतवाली के सामने उसे सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया. गोकुला का सिर धड़ से अलग कर दिया गया.