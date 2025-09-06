Zee Rajasthan
क्या आप पहचान सकते हैं वह राजस्थानी वीर जिसने अकबर की अस्थियों को अग्नि दी?

Mughal: 1668 में औरंगजेब के जजिया कर व अत्याचार के खिलाफ जाटों ने विद्रोह किया. वीर गोकुला जाट की शहादत के बाद राजाराम जाट और रामकी चाहर ने मुगलों को ललकारा, अकबर की कब्र तक को तोड़ा. 1688 में युद्ध में राजाराम वीरगति को प्राप्त हुए.

Sep 06, 2025
राजस्थान के वीर

राजस्थान के इतिहास में एक से बढ़कर एक कई वीरों ने जन्म लिया है. वहीं इतिहासकारों के अनुसार ऐसे ही एक वीर ने मुगलों से लड़ने के लिए राजस्थान के भरतपुर जिले में जाट समुदाय ने औरंगजेब की कठोर नीतियों, जजिया कर और मुगल सेना के अत्याचारों से तंग आकर 1668 में विद्रोह का बिगुल बजा दिया.
आंदोलन की शुरुआत

इस आंदोलन की शुरुआत तिलपत गांव के वीर गोकुला जाट ने की. गोकुला को औरंगजेब ने बंदी बना लिया और 1669 में इस शर्त पर छोड़ने की पेशकश की कि वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले. लेकिन गोकुला ने दृढ़ता से इस शर्त को ठुकरा दिया. इसके परिणामस्वरूप आगरा की कोतवाली के सामने उसे सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया. गोकुला का सिर धड़ से अलग कर दिया गया.