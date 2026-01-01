Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में इस जानवर को कहते हैं गरीबों की गाय?

Rajasthan Quiz: राजस्थान की मारवाड़ी, सिरोही और बरबरी नस्ल की बकरियां कम लागत में अच्छा दूध और मांस देती हैं. शुष्क जलवायु में आसानी से पलने वाली ये नस्लें छोटे किसानों के लिए आय का मजबूत जरिया हैं, इसलिए इन्हें “गरीब की गाय” कहा जाता है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 01, 2026, 02:57 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 02:57 PM IST
राजस्थान की शुष्क जलवायु और सीमित संसाधनों के बीच पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. खास तौर पर बकरी पालन यहां के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय का अहम जरिया रहा है. यही वजह है कि राजस्थान की कुछ खास बकरी नस्लों को लोग प्यार से “गरीब की गाय” कहने लगे हैं. इनमें मारवाड़ी, सिरोही और बरबरी नस्ल की बकरियां प्रमुख हैं, जो कम खर्च में अच्छा दूध और मांस देकर किसानों की आमदनी बढ़ाती हैं.
राजस्थान की मारवाड़ी नस्ल की बकरियां मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं. यह नस्ल लंबे कद, घने बालों और मजबूत शरीर के लिए जानी जाती है. मारवाड़ी बकरियां कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से जीवित रह सकती हैं, जो इन्हें अन्य नस्लों से अलग बनाता है. इनका उपयोग ज्यादातर मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, हालांकि ये सीमित मात्रा में दूध भी देती हैं.