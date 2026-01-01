क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में इस जानवर को कहते हैं गरीबों की गाय?
Rajasthan Quiz: राजस्थान की मारवाड़ी, सिरोही और बरबरी नस्ल की बकरियां कम लागत में अच्छा दूध और मांस देती हैं. शुष्क जलवायु में आसानी से पलने वाली ये नस्लें छोटे किसानों के लिए आय का मजबूत जरिया हैं, इसलिए इन्हें “गरीब की गाय” कहा जाता है.
Published: Jan 01, 2026, 02:57 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 02:57 PM IST
1/8
Rajasthan Quiz Gareeb Ki Gay
1/8
राजस्थान की शुष्क जलवायु और सीमित संसाधनों के बीच पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. खास तौर पर बकरी पालन यहां के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय का अहम जरिया रहा है. यही वजह है कि राजस्थान की कुछ खास बकरी नस्लों को लोग प्यार से “गरीब की गाय” कहने लगे हैं. इनमें मारवाड़ी, सिरोही और बरबरी नस्ल की बकरियां प्रमुख हैं, जो कम खर्च में अच्छा दूध और मांस देकर किसानों की आमदनी बढ़ाती हैं.
2/8
Rajasthan Quiz Gareeb Ki Gay
2/8
राजस्थान की मारवाड़ी नस्ल की बकरियां मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं. यह नस्ल लंबे कद, घने बालों और मजबूत शरीर के लिए जानी जाती है. मारवाड़ी बकरियां कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से जीवित रह सकती हैं, जो इन्हें अन्य नस्लों से अलग बनाता है. इनका उपयोग ज्यादातर मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, हालांकि ये सीमित मात्रा में दूध भी देती हैं.