क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में इस जानवर को कहते हैं गरीबों की गाय?

राजस्थान की शुष्क जलवायु और सीमित संसाधनों के बीच पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. खास तौर पर बकरी पालन यहां के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय का अहम जरिया रहा है. यही वजह है कि राजस्थान की कुछ खास बकरी नस्लों को लोग प्यार से “गरीब की गाय” कहने लगे हैं. इनमें मारवाड़ी, सिरोही और बरबरी नस्ल की बकरियां प्रमुख हैं, जो कम खर्च में अच्छा दूध और मांस देकर किसानों की आमदनी बढ़ाती हैं.