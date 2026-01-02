क्या आप जानते हैं राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है?

1/7

राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों में प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा बढ़ा दी है. इसके तहत सरपंच पद के उम्मीदवार अब 50 हजार रुपए की बजाय एक लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे. आयोग का कहना है कि इस कदम से चुनाव और पारदर्शी, व्यावहारिक और समयानुकूल होंगे.