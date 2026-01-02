Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है?

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में सरपंच और पंचायत चुनावों में प्रत्याशियों का चुनाव खर्च दोगुना कर दिया गया है. सरपंच अब 50 हजार की बजाय 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे. निकाय और परिषद चुनावों में भी खर्च सीमा बढ़ाई गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 02, 2026, 04:30 PM IST | Updated: Jan 02, 2026, 04:30 PM IST
राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों में प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा बढ़ा दी है. इसके तहत सरपंच पद के उम्मीदवार अब 50 हजार रुपए की बजाय एक लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे. आयोग का कहना है कि इस कदम से चुनाव और पारदर्शी, व्यावहारिक और समयानुकूल होंगे.
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि चुनाव खर्च की सीमा समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है ताकि प्रत्याशी अपने प्रचार कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें. उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक संपन्न होने की उम्मीद है. इसके बाद नए निर्वाचित सरपंचों को 16वें वित्त आयोग के तहत नया बजट आवंटित किया जाएगा.