क्या आप जानते हैं राजस्थान का पहला क्रांतिकारी कौन था जिसे अंग्रेजों ने फांसी दी?
Rajasthan Quiz: 1857 की क्रांति में बीकानेर के अमरचंद बांठिया ने ग्वालियर का खजाना रानी लक्ष्मीबाई को सौंपकर क्रांतिकारियों की मदद की. अंग्रेजों ने इसे राजद्रोह मानते हुए उन्हें ग्वालियर के सर्राफा बाजार में नीम के पेड़ पर फांसी दे दी.
Published: Sep 10, 2025, 02:56 PM IST | Updated: Sep 10, 2025, 02:56 PM IST
राजस्थान का क्रांतिकारी
1857 की क्रांति में देश के अनगिनत सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दी. इन्हीं में से एक थे बीकानेर के वीर अमरचंद बांठिया. वे राजस्थान के ऐसे पहले क्रांतिकारी बने, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया. उनकी शहादत आज भी आज़ादी के संघर्ष की मिसाल है.
वीर अमरचंद बांठिया
अमरचंद का जन्म बीकानेर के एक व्यापारी परिवार में हुआ था. उनके पिता पेशे से कारोबारी थे, लेकिन घाटे में व्यापार चलने के कारण पूरा परिवार ग्वालियर आ बसा. यहां उन्होंने नया कारोबार शुरू किया और धीरे-धीरे पहचान बनाने लगे. अमरचंद बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत थे. उन्होंने कम उम्र में ही ठान लिया था कि वतन के लिए किसी भी हद तक जाएंगे.