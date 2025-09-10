क्या आप जानते हैं राजस्थान का पहला क्रांतिकारी कौन था जिसे अंग्रेजों ने फांसी दी?

अमरचंद का जन्म बीकानेर के एक व्यापारी परिवार में हुआ था. उनके पिता पेशे से कारोबारी थे, लेकिन घाटे में व्यापार चलने के कारण पूरा परिवार ग्वालियर आ बसा. यहां उन्होंने नया कारोबार शुरू किया और धीरे-धीरे पहचान बनाने लगे. अमरचंद बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत थे. उन्होंने कम उम्र में ही ठान लिया था कि वतन के लिए किसी भी हद तक जाएंगे.