क्या आप जानते हैं? औरंगजेब ने सबसे ज्यादा राजपूत क्यों अपने साथ मिलाए थे!

Mughal: अकबर ने राजपूतों से कूटनीति व वैवाहिक गठबंधन कर उन्हें उच्च पद दिए और साम्राज्य की रीढ़ बनाया. औरंगजेब ने प्रशासन में सबसे अधिक हिंदू व राजपूत मनसबदार तो रखे, पर बड़े राजपूत घरानों की ताकत घटाने का प्रयास किया और उनकी भूमिका सीमित कर दी.
मुगल शासनकाल
मुगल शासनकाल में राजपूतों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है. अलग-अलग बादशाहों ने अपनी-अपनी नीतियों के अनुसार राजपूतों को प्रशासन और सेना में जगह दी. खासकर अकबर और औरंगजेब के दौर में उनकी स्थिति अलग-अलग रूप में सामने आई.
अकबर
अकबर ने राजपूतों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए कूटनीति और वैवाहिक गठबंधन का सहारा लिया. उसने युद्ध की जगह सहयोग को प्राथमिकता दी. इस नीति से राजपूतों का विश्वास जीता और उन्हें साम्राज्य में विशेष स्थान दिया.