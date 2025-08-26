बस या फ्लाइट, राजस्थान के लोग किस पर करते हैं ज्यादा भरोसा?
Rajasthan Quiz: राजस्थान में सबसे ज्यादा लोग बसों से सफर करते हैं. RSRTC साधारण से लेकर डीलक्स तक कई तरह की सेवाएं देता है और गांव-गांव तक पहुंच बनाता है. हवाई यात्रा और टैक्सी-ऑटो भी विकल्प हैं, लेकिन असली धड़कन सड़क परिवहन ही है.
Published: Aug 26, 2025, 14:16 IST | Updated: Aug 26, 2025, 14:16 IST
राजस्थान की पसंदीदा सवारी
राजस्थान का नाम आते ही आपको सबसे पहले क्या याद आता है? रेगिस्तान, किले, हवेलियां और हां, लंबी-लंबी सड़कें जिन पर दौड़तीं बसें! जी हां, यहां के लोगों की सबसे पसंदीदा सवारी है बस, और वो भी राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम यानी RSRTC की.
जेब और जरूरत का रखती है ध्यान
अब सोचिए, इतने बड़े राज्य में जहां एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने में कभी-कभी आधा दिन लग जाता है, वहां ट्रेन हमेशा काम नहीं आती. ऐसे में बसें ही असली हीरो बनकर सामने आती हैं. और मजे की बात ये है कि ये हीरो हर तरह का रूप धारण कर लेता है. कभी साधारण, कभी एक्सप्रेस और कभी डीलक्स. मतलब आपकी जेब और जरूरत दोनों का ख्याल रखती है.