बस या फ्लाइट, राजस्थान के लोग किस पर करते हैं ज्यादा भरोसा?

अब सोचिए, इतने बड़े राज्य में जहां एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने में कभी-कभी आधा दिन लग जाता है, वहां ट्रेन हमेशा काम नहीं आती. ऐसे में बसें ही असली हीरो बनकर सामने आती हैं. और मजे की बात ये है कि ये हीरो हर तरह का रूप धारण कर लेता है. कभी साधारण, कभी एक्सप्रेस और कभी डीलक्स. मतलब आपकी जेब और जरूरत दोनों का ख्याल रखती है.