क्या आप जानते हैं राजस्थान के CM रहे ये नेता सिर्फ 15 दिन तक कुर्सी पर थे बैठे!

राजस्थान की राजनीति के इतिहास में कई नेताओं ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन हीरालाल देवपुरा का नाम एक खास वजह से लिया जाता है. वे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने सबसे कम समय तक इस पद को संभाला. उनका कार्यकाल मात्र कुछ ही दिनों का रहा, लेकिन उनकी ईमानदार छवि और सादगी ने उन्हें जनता के बीच एक अलग पहचान दी.