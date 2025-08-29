Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं राजस्थान के CM रहे ये नेता सिर्फ 15 दिन तक कुर्सी पर थे बैठे!

Rajasthan Quiz: हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे. 1985 में वे मात्र 15 दिन इस पद पर रहे, लेकिन अपनी ईमानदार और सादगीपूर्ण छवि से लोगों के दिलों में जगह बनाई. उनका जीवन राजनीति में सेवा और सच्चाई की मिसाल है.

Published: Aug 29, 2025, 13:03 IST | Updated: Aug 29, 2025, 13:03 IST
हीरालाल देवपुरा

राजस्थान की राजनीति के इतिहास में कई नेताओं ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन हीरालाल देवपुरा का नाम एक खास वजह से लिया जाता है. वे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने सबसे कम समय तक इस पद को संभाला. उनका कार्यकाल मात्र कुछ ही दिनों का रहा, लेकिन उनकी ईमानदार छवि और सादगी ने उन्हें जनता के बीच एक अलग पहचान दी.
जन्म

हीरालाल देवपुरा का जन्म 23 सितंबर 1925 को कोटा संभाग के झालावाड़ जिले में हुआ था. उन्होंने साधारण परिवार से निकलकर राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी से जुड़े. उनकी शिक्षा-दीक्षा स्थानीय स्तर पर हुई, लेकिन राजनीति की समझ और समाज के प्रति संवेदनशीलता के कारण वे जल्दी ही जननेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए.