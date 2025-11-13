राजस्थान के इस जिले से ओर पास हो जाएगा अमृतसर! नई ट्रेन लिंक से घटेगी दूरी

Published: Nov 13, 2025, 02:41 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 02:41 PM IST
Firozpur-Patti rail link
रेल मंत्रालय ने राजस्थान को एक बड़ी खुशखबरी दी है. रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक परियोजना को पास कर दिया है, जिससे श्रीगंगानगर से अमृतसर और पास हो जाएगा.
इस लिंक से श्रीगंगानगर और अमृतसर के बीच की दूरी करीब 150 किलोमीटर तक कम हो जाएगी. ये रेल लाइन 25.72 किलोमीटर लंबी होगी, जो 764.19 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होगी. इसके तहत 166 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे.