राजस्थान के इस जिले से ओर पास हो जाएगा अमृतसर! नई ट्रेन लिंक से घटेगी दूरी

इस लिंक से श्रीगंगानगर और अमृतसर के बीच की दूरी करीब 150 किलोमीटर तक कम हो जाएगी. ये रेल लाइन 25.72 किलोमीटर लंबी होगी, जो 764.19 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होगी. इसके तहत 166 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे.