/राजस्थान में 16,403 करोड़ से बिछेंगी 4 रेल लाइनें, अब बुलेट की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें!

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ट्रेनों और मालगाड़ियों के लिए अलग-अलग ट्रैक उपलब्ध होंगे वर्तमान में नागदा-मथुरा खंड पर ट्रेनों का यातायात अपनी क्षमता से कहीं अधिक है. इस रूट पर यात्री ट्रेनों के साथ-साथ मालगाड़ियों का भारी दबाव रहता है, क्षमता से अधिक यातायात के कारण ट्रेनों को आउटर पर रोकना पड़ता है. व्यस्त ट्रैक होने के कारण मरम्मत और रखरखाव के लिए ब्लॉक मिलना मुश्किल होता है. पटरियों पर दबाव के कारण ट्रेनें अपनी अधिकतम गति से नहीं चल पातीं. तीसरी और चौथी लाइन बिछने के बाद, यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के लिए अलग-अलग ट्रैक उपलब्ध होंगे, जिससे परिचालन सुचारू होगा और यात्रा समय में महत्वपूर्ण कमी आएगी.