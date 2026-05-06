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राजस्थान में 16,403 करोड़ से बिछेंगी 4 रेल लाइनें, अब बुलेट की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें!

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: May 06, 2026, 01:14 PM|Updated: May 06, 2026, 01:14 PM

Kota News: पीएम मोदी ने ₹16,403 करोड़ की नागदा-मथुरा रेल परियोजना को मंजूरी दी. 568 किमी लंबी 3-4 लाइन से राजस्थान, एमपी और यूपी में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी. अगले 5 साल में दिल्ली-मुंबई रूट पर ट्रेनों की लेटलतीफी खत्म होगी और सफर सुपरफास्ट बनेगा. 
 

Kota News1/7
Kota News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. दिल्ली-मुंबई रेल कॉरिडोर पर बढ़ते दबाव को कम करने और यात्रियों की सुविधा के लिए नागदा-मथुरा तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को आधिकारिक स्वीकृति दे दी गई है. यह परियोजना न केवल राजस्थान, बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक औरव सामाजिक विकास के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगी.
Kota News2/7
परियोजना की लागत और रणनीतिक महत्व इस महात्वाकांक्षी रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 16,403 करोड़ रुपये के विशाल बजट का प्रावधान किया है. रणनीतिक दृष्टि से यह रेल मार्ग भारत के सबसे व्यस्ततम रेल खंडों में से एक है. लगभग 568 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग नागदा (मध्य प्रदेश) से शुरू होकर मथुरा (उत्तर प्रदेश) तक जाएगा. यह प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई हाई डेंसिटी नेटवर्क (HDN) का एक अभिन्न हिस्सा है, जो देश की राष्ट्रीय राजधानी को आर्थिक राजधानी से जोड़ता है. इस मार्ग के विस्तार से राजस्थान के कोटा, मध्य प्रदेश के उज्जैन/नागदा और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिलों को सीधा लाभ मिलेगा.
Kota News3/7
ट्रेनों और मालगाड़ियों के लिए अलग-अलग ट्रैक उपलब्ध होंगे वर्तमान में नागदा-मथुरा खंड पर ट्रेनों का यातायात अपनी क्षमता से कहीं अधिक है. इस रूट पर यात्री ट्रेनों के साथ-साथ मालगाड़ियों का भारी दबाव रहता है, क्षमता से अधिक यातायात के कारण ट्रेनों को आउटर पर रोकना पड़ता है. व्यस्त ट्रैक होने के कारण मरम्मत और रखरखाव के लिए ब्लॉक मिलना मुश्किल होता है. पटरियों पर दबाव के कारण ट्रेनें अपनी अधिकतम गति से नहीं चल पातीं. तीसरी और चौथी लाइन बिछने के बाद, यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के लिए अलग-अलग ट्रैक उपलब्ध होंगे, जिससे परिचालन सुचारू होगा और यात्रा समय में महत्वपूर्ण कमी आएगी.
Kota News4/7
युवाओं को मिलेगा रोजगार यह परियोजना केवल पटरियां बिछाने तक सीमित नहीं है, वहीं, यह क्षेत्र के आर्थिक भूगोल को बदलने की क्षमता रखती है. निर्माण चरण के दौरान और उसके बाद स्टेशन संचालन और रखरखाव के क्षेत्र में हजारों स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.
Kota News5/7
बड़े बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) के करीब होने के कारण, माल ढुलाई तेज होगी, जिससे व्यापारियों और किसानों को अपने उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी.
Kota News6/7
कोटा कोचिंग हब को लाभ राजस्थान का कोटा शहर, जो देश का प्रमुख एजुकेशन हब है, वहां आने-जाने वाले लाखों छात्रों के लिए रेल कनेक्टिविटी अधिक सुलभ और आरामदायक हो जाएगी. सरकार ने इस वृहद परियोजना को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया है. आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली और उन्नत ट्रैक तकनीक का उपयोग करते हुए, यह प्रोजेक्ट 'मिशन रफ़्तार' को भी गति देगा.
Kota News7/7
प्रधानमंत्री का यह विजन 'गति शक्ति' के तहत बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है. जैसे ही यह परियोजना धरातल पर उतरेगी, उत्तर और पश्चिम भारत के बीच व्यापार और पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे. नागदा-मथुरा रेल परियोजना भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के संकल्प को दर्शाती है. यह न केवल रेल की पटरियों का विस्तार है, साथ ही लाखों लोगों के सपनों और प्रगति की नई पटरी है.
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