लड्डू और हलवा छोड़िए, राजस्थान के इस मंदिर में चढ़ता है यह अनोखा प्रसाद

राजस्थान की राजधानी जयपुर के राजापार्क स्थित सिंधी कॉलोनी में हिंगलाज माता का मंदिर भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यह मंदिर न केवल सिंधी ब्रह्म खत्री समाज के लिए, बल्कि राजपूत समाज के कुछ परिवारों के लिए भी कुलदेवी का निवास स्थान है.