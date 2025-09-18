लड्डू और हलवा छोड़िए, राजस्थान के इस मंदिर में चढ़ता है यह अनोखा प्रसाद
Navratri 2025: जयपुर का हिंगलाज माता मंदिर सिंधी और राजपूत समाज के लिए आस्था का केंद्र है.नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं का यहां तांता लगा रहता है. इस मंदिर की खासियत है, यहां मिलने वाला पुलाव का प्रसाद, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है.
Published: Sep 18, 2025, 02:58 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 02:58 PM IST
राजस्थान की राजधानी जयपुर के राजापार्क स्थित सिंधी कॉलोनी में हिंगलाज माता का मंदिर भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यह मंदिर न केवल सिंधी ब्रह्म खत्री समाज के लिए, बल्कि राजपूत समाज के कुछ परिवारों के लिए भी कुलदेवी का निवास स्थान है.
जयपुर में यह मंदिर हिंगलाज माता के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है. यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं.