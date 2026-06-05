/BJP नेता रामावतार असवाल हत्याकांड का खुलासा, पिंजरे के लिए आरोपी ने काट दिया था गला!

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Rajasthan Crime News जयपुर ग्रामीण जिले के मनोहरपुर में हुए चर्चित रामावतार असवाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी सोहेल लुहार को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि कबूतरों का पिंजरा खरीदने को लेकर रामावतार असवाल और आरोपी के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद ने बाद में खूनी रंजिश का रूप ले लिया और आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया.