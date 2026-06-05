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BJP नेता रामावतार असवाल हत्याकांड का खुलासा, पिंजरे के लिए आरोपी ने काट दिया था गला!

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPradeep kumar soni
Published: Jun 05, 2026, 03:55 PM|Updated: Jun 05, 2026, 03:55 PM

Rajasthan Crime News: जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर में हुए रामावतार असवाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने आरोपी सोहेल लुहार को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि कबूतरों का पिंजरा खरीदने को लेकर हुए विवाद की रंजिश में आरोपी ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की थी.

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जयपुर ग्रामीण जिले के मनोहरपुर में हुए चर्चित रामावतार असवाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी सोहेल लुहार को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि कबूतरों का पिंजरा खरीदने को लेकर रामावतार असवाल और आरोपी के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद ने बाद में खूनी रंजिश का रूप ले लिया और आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया.
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पुलिस के अनुसार आरोपी सोहेल लुहार ने रामावतार को सबक सिखाने की ठान रखी थी. सोमवार शाम वह रामावतार की दुकान पर पहुंचा और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया. हमले में आरोपी ने रामावतार का गला काट दिया, जिससे उनकी मौके पर ही गंभीर हालत हो गई. बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
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घटना के बाद पूरे मनोहरपुर क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था. लोगों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और मामले के खुलासे की मांग को लेकर धरना दिया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा स्वयं जांच की निगरानी कर रहे थे. पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई थीं.
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पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और अन्य सुरागों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया. इसी दौरान आरोपी सोहेल लुहार का नाम सामने आया. पूछताछ में पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अब पुलिस आरोपी से अन्य पहलुओं को लेकर भी पूछताछ कर रही है.
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आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मनोहरपुर कस्बे में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और कबाड़ व्यवसायी रामावतार असवाल उर्फ पप्पू अपने कबाड़ गोदाम में खून से लथपथ हालत में मिले थे. गोदाम मनोहरपुर बस स्टैंड के पास स्थित था. सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई थी.
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प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर रामावतार का गला काट दिया था. पुलिस उन्हें उपचार के लिए निम्स अस्पताल लेकर पहुंची थी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए थे और पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू की थी.
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हत्या के बाद परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मनोहरपुर थाने पहुंच गए थे. लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया था. उस समय पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने और विभिन्न एंगल से जांच करने में जुटी हुई थी. अब पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है, जिससे क्षेत्र में फैली नाराजगी के बीच लोगों को कुछ राहत मिली है.
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