Jodhpuri Dish: जोधपुर की मशहूर मावा कचौरी एक ऐसी मिठाई है जो अपने अनूठे स्वाद और बनावट के लिए जानी जाती है. यह साधारण कचौरी से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि यह नमकीन की जगह मीठी होती है. जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम व रसीली हो जाती है.