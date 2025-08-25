राजस्थान की ये टेस्टी डिश, एक बार खाएंगे तो चाटते रह जाएंगे अंगुलियां
Jodhpuri Dish: जोधपुर की मशहूर मावा कचौरी एक ऐसी मिठाई है जो अपने अनूठे स्वाद और बनावट के लिए जानी जाती है. यह साधारण कचौरी से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि यह नमकीन की जगह मीठी होती है. जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम व रसीली हो जाती है.
Published: Aug 25, 2025, 18:25 IST | Updated: Aug 25, 2025, 18:35 IST
Jodhpuri Dish
यह मिठाई जोधपुर की एक खास पहचान है, जो त्योहारों और खास मौकों पर बहुत पसंद की जाती है. इसका लाजवाब स्वाद हर उम्र के लोगों को पसंद आता है. अक्सर इसे केसर, बादाम और चांदी के वर्क से सजाया जाता है, जिससे यह देखने में भी बेहद आकर्षक लगती है.
मावा कचौरी
अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो एक बार इस टेस्टी डिश को जरूर ट्राई करें. आइए जानते हैं इस खास व्यंजन के बारे में-