Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान की ये टेस्टी डिश, एक बार खाएंगे तो चाटते रह जाएंगे अंगुलियां

 Jodhpuri Dish: जोधपुर की मशहूर मावा कचौरी एक ऐसी मिठाई है जो अपने अनूठे स्वाद और बनावट के लिए जानी जाती है. यह साधारण कचौरी से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि यह नमकीन की जगह मीठी होती है. जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम व रसीली हो जाती है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 25, 2025, 18:25 IST | Updated: Aug 25, 2025, 18:35 IST
1/7

Jodhpuri Dish

Jodhpuri Dish1/7
यह मिठाई जोधपुर की एक खास पहचान है, जो त्योहारों और खास मौकों पर बहुत पसंद की जाती है. इसका लाजवाब स्वाद हर उम्र के लोगों को पसंद आता है. अक्सर इसे केसर, बादाम और चांदी के वर्क से सजाया जाता है, जिससे यह देखने में भी बेहद आकर्षक लगती है.
2/7

मावा कचौरी

मावा कचौरी2/7
अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो एक बार इस टेस्टी डिश को जरूर ट्राई करें. आइए जानते हैं इस खास व्यंजन के बारे में-