राजस्थान के ये 10 शहर रहे सबसे ठंडे, फतहेपुर में पारा पहुंचा सबसे कम
राजस्थान में अब बारिश का दौर थमने के बाद ठंड बढ़ने लगी है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में ओर गिरावट की संभावना है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहने की उम्मीद है. जानें राजस्थान के टॉप-10 ठंडे शहर.
Published: Nov 09, 2025, 02:04 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 02:04 PM IST
मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. आने वाले 7 दिनों तक राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है लेकिन रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी.
फतेहपुर में सर्दी का दौर जारी है. कस्बे और क्षेत्र में ठिठुरन भरी सर्दी का असर बना हुआ है. सुबह-सुबह लोग अलाव तापते हुए नजर आए.आज का तापमान 6.0 डिग्री दर्ज किया गया.