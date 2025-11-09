Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान के ये 10 शहर रहे सबसे ठंडे, फतहेपुर में पारा पहुंचा सबसे कम

राजस्थान में अब बारिश का दौर थमने के बाद ठंड बढ़ने लगी है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में ओर गिरावट की संभावना है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहने की उम्मीद है. जानें राजस्थान के टॉप-10 ठंडे शहर. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 09, 2025, 02:04 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 02:04 PM IST
1/11

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/11
मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. आने वाले 7 दिनों तक राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है लेकिन रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी.
2/11

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/11
फतेहपुर में सर्दी का दौर जारी है. कस्बे और क्षेत्र में ठिठुरन भरी सर्दी का असर बना हुआ है. सुबह-सुबह लोग अलाव तापते हुए नजर आए.आज का तापमान 6.0 डिग्री दर्ज किया गया.