राजस्थान के ये 10 शहर रहे सबसे ठंडे, फतहेपुर में पारा पहुंचा सबसे कम

राजस्थान में अब बारिश का दौर थमने के बाद ठंड बढ़ने लगी है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में ओर गिरावट की संभावना है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहने की उम्मीद है. जानें राजस्थान के टॉप-10 ठंडे शहर.