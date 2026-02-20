Photos: मार्च में फैमिली ट्रिप का परफेक्ट प्लान! राजस्थान की ये 5 जगहें बना देंगी छुट्टियां यादगार, घूमना न भूलें
Rajasthan Tourism: परिवार के साथ राजस्थान की यात्रा एक शाही अनुभव है.उदयपुर की झीलें, जयपुर के महल, जोधपुर की नीली गलियां, जैसलमेर के रेतीले धोरे और पुष्कर की आध्यात्मिकता आपके वेकेशन में चार चांद लगा देंगे.
Published:Feb 20, 2026, 08:55 AM IST | Updated:Feb 20, 2026, 08:58 AM IST
Rajasthan Tourism
अगर आप अपने परिवार के साथ छुट्टियों का प्लान बना रहे हैं और ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहां इतिहास, संस्कृति और रोमांच का संगम हो, तो राजस्थान से बेहतर कोई विकल्प नहीं है.अपनी शाही मेहमाननवाजी के लिए मशहूर यह राज्य हर मोड़ पर एक नया अनुभव देता है.आइए जानते हैं राजस्थान के उन 5 शहरों के बारे में, जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए.
Rajasthan Tourism: Udaipur ki best jagah
अगर आप परिवार के साथ घूमने के लिए सोच रहे हैं तो झीलों की नगरी उदयपुर आपके लिए सबसे खूबसूरत जगह है.अरावली की पहाड़ियों के बीच बसी झीलें इसे दुनिया के सबसे रोमांटिक और सुंदर शहरों में से एक बनाती हैं.यहां आप पिछोला झील में बोटिंग कर सकते हैं और सिटी पैलेस की भव्यता को निहार सकते हैं .