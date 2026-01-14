राजस्थान में प्रदूषण का कहर, 4 जिले पहुंचे रेड जोन में , 10 शहरों की हवा हुई बेहद खराब

राजस्थान इस समय एक भयानक पर्यावरणीय संघर्ष के दौर से गुजर रहा है. प्रदेश पर कुदरत और आधुनिकता के प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है. एक ओर जहां मकर संक्रांति की सुबह हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे ने पूरे प्रदेश को ठिठुरा दिया है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण (Air Pollution) एक जानलेवा स्वास्थ्य संकट बनकर खड़ा हो गया है. फैक्ट्रियों के धुएं और वाहनों की जहरीली गैसों ने कोहरे के साथ मिलकर एक जहरीला स्मॉग तैयार कर दिया है, जिससे मरुधरा की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है.