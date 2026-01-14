Zee Rajasthan
राजस्थान में प्रदूषण का कहर, 4 जिले पहुंचे रेड जोन में , 10 शहरों की हवा हुई बेहद खराब

Rajasthan Air Pollution: राजस्थान में स्मॉग का कहर जारी है. भिवाड़ी और बीकानेर सहित 4 जिले रेड जोन में हैं. AQI 346 तक पहुंचने के कारण प्रशासन ने N-95 मास्क लगाने और सुबह की सैर बंद करने की सलाह दी है.

Published: Jan 14, 2026, 08:38 AM IST | Updated: Jan 14, 2026, 08:45 AM IST
Rajasthan Air Pollution: AQI Today

राजस्थान इस समय एक भयानक पर्यावरणीय संघर्ष के दौर से गुजर रहा है. प्रदेश पर कुदरत और आधुनिकता के प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है. एक ओर जहां मकर संक्रांति की सुबह हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे ने पूरे प्रदेश को ठिठुरा दिया है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण (Air Pollution) एक जानलेवा स्वास्थ्य संकट बनकर खड़ा हो गया है. फैक्ट्रियों के धुएं और वाहनों की जहरीली गैसों ने कोहरे के साथ मिलकर एक जहरीला स्मॉग तैयार कर दिया है, जिससे मरुधरा की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है.
Rajasthan Air Pollution: AQI Today

ताजा आंकड़ों के अनुसार, आज राजस्थान के चार जिले गंभीर श्रेणी में पहुंच चुके हैं, जहां AQI 300 के पार है. भिवाड़ी लगातार सबसे प्रदूषित बना हुआ है.जैसे- भिवाड़ी में 346 AQI,बीकानेर 325,श्रीगंगानगर 318 और टोंक में 304 AQI दर्ज किया गया है.