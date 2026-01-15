राजस्थान में सांस लेना हुआ मुश्किल! भिवाड़ी रेड जोन में, 8 शहरों की हवा हुई बेहद जहरीली

राजस्थान इन दिनों प्रकृति के दोहरे प्रहार का सामना कर रहा है. एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण (Air Pollution) एक अदृश्य हत्यारे के रूप में उभर रहा है. फैक्ट्रियों का धुआं, उड़ती धूल और कचरा जलने से निकलने वाली गैसें कोहरे के साथ मिलकर जहरीला स्मॉग बना रही हैं. आलम यह है कि मरुधरा की हवा अब फेफड़ों के लिए घातक साबित हो रही है.