राजस्थान में सांस लेना हुआ मुश्किल! भिवाड़ी रेड जोन में, 8 शहरों की हवा हुई बेहद जहरीली
Rajasthan Air Pollution: राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच स्मॉग का कहर जारी है. भिवाड़ी 334 AQI के साथ सबसे प्रदूषित है. डॉक्टरों ने बारीक कणों से बचने के लिए साधारण कपड़े के बजाय N-95 मास्क पहनने की कड़ी सलाह दी है.
Published: Jan 15, 2026, 09:12 AM IST | Updated: Jan 15, 2026, 09:12 AM IST
Rajasthan Air Pollution: AQI Today
राजस्थान इन दिनों प्रकृति के दोहरे प्रहार का सामना कर रहा है. एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण (Air Pollution) एक अदृश्य हत्यारे के रूप में उभर रहा है. फैक्ट्रियों का धुआं, उड़ती धूल और कचरा जलने से निकलने वाली गैसें कोहरे के साथ मिलकर जहरीला स्मॉग बना रही हैं. आलम यह है कि मरुधरा की हवा अब फेफड़ों के लिए घातक साबित हो रही है.
ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का भिवाड़ी जिले की हवा बेहद जहरीली हो गई हैं, जिस वजह से भिवाड़ी लगातार सबसे प्रदूषित बना हुआ है जहां पर AQI 334 दर्ज किया गया है. जो रेड जोन में आता है.