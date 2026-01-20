Zee Rajasthan
राजस्थान में हवा हुई जहरीली, भिवाड़ी और बीकानेर पहुंचे रेड जोन में, कई शहरों में सांस लेना हुआ मुश्किल

Rajasthan Air Pollution:  राजस्थान के भिवाड़ी और बीकानेर में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. कोहरे और धुएं से बना जहरीला स्मॉग फेफड़ों के लिए घातक है. डॉक्टरों ने N-95 मास्क पहनने और सुबह-शाम बाहर न निकलने की सख्त सलाह दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 20, 2026, 08:15 AM IST | Updated: Jan 20, 2026, 08:15 AM IST
राजस्थान इस समय प्रकृति के दोहरे और घातक प्रहार से जूझ रहा है. एक ओर जहां कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने प्रदेश को अपनी आगोश में ले रखा है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण (Air Pollution) एक गंभीर बीमारी की तरह लोगों की सेहत पर वार कर रहा है. औद्योगिक इकाइयों का धुआं और धूल के कण घने कोहरे के साथ मिलकर जानलेवा स्मॉग बना रहे हैं, जिससे मरुधरा की आबोहवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है.
प्रदूषण के ताजा आंकड़ों ने आज स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. प्रदेश के दो शहर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुके हैं, जहां हवा फेफड़ों के लिए जहर के समान है. वे शहर भिवाड़ी 346 AQI और बीकानेर302 AQI हैं.