राजस्थान में सर्दी के साथ जहरीली हवा का कहर, भिवाड़ी रेड जोन में, सांस लेना हुआ मुश्किल

Rajasthan Air Pollution: राजस्थान में ठंड और जहरीले स्मॉग का कहर जारी है. भिवाड़ी 325 AQI के साथ रेड जोन में है. डॉक्टरों ने सुबह की सैर बंद करने और केवल N-95 मास्क पहनकर ही बाहर निकलने की सलाह दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 21, 2026, 08:37 AM IST | Updated: Jan 21, 2026, 08:37 AM IST
राजस्थान इन दिनों कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है. एक तरफ हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे ने रफ्तार रोक दी है, तो दूसरी तरफ वायु प्रदूषण (Air Pollution) एक 'साइलेंट किलर' की तरह हर घर में दस्तक दे रहा है. फैक्ट्रियों का धुआं, निर्माण कार्यों की धूल और कचरा जलने से निकलने वाली ज़हरीली गैसें कोहरे के साथ मिलकर जानलेवा स्मॉग (Smog) बना रही हैं. आलम यह है कि मरुधरा की सुबह अब ताजगी की जगह बीमारी बांट रही है.
आज ताजा एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आंकड़े डराने वाले हैं. प्रदेश के औद्योगिक हब और बड़े शहरों की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है.वहीं प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी है जहां पर AQI 325 पहुंच गया है. अन्य शहरों की स्थिति देखें तो बीकानेर 286, टोंक 224, चूरू 223, सीकर 217, जयपुर 216 और श्रीगंगानगर में 208 AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है.