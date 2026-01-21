राजस्थान में सर्दी के साथ जहरीली हवा का कहर, भिवाड़ी रेड जोन में, सांस लेना हुआ मुश्किल

1/6

राजस्थान इन दिनों कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है. एक तरफ हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे ने रफ्तार रोक दी है, तो दूसरी तरफ वायु प्रदूषण (Air Pollution) एक 'साइलेंट किलर' की तरह हर घर में दस्तक दे रहा है. फैक्ट्रियों का धुआं, निर्माण कार्यों की धूल और कचरा जलने से निकलने वाली ज़हरीली गैसें कोहरे के साथ मिलकर जानलेवा स्मॉग (Smog) बना रही हैं. आलम यह है कि मरुधरा की सुबह अब ताजगी की जगह बीमारी बांट रही है.