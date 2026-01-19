राजस्थान में स्मॉग का कहर, भिवाड़ी (342 AQI) रेड जोन में, 5 जिलों की हवा हुई जहरीली

1/7

राजस्थान में सर्दी का सितम अब एक खतरनाक स्वास्थ्य संकट में बदलता जा रहा है. प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपने साथ फैक्ट्रियों का धुआं और धूल के कणों का जहरीला स्मॉग (Smog) भी लाए हैं. मरुधरा की हवा इस कदर प्रदूषित हो चुकी है कि अब शुद्ध हवा में सांस लेना एक चुनौती बन गया है.