राजस्थान में स्मॉग का कहर, भिवाड़ी (342 AQI) रेड जोन में, 5 जिलों की हवा हुई जहरीली
Rajasthan Air Pollution: भिवाड़ी में 342 AQI के साथ हवा गंभीर श्रेणी में है, जबकि जैसलमेर और बीकानेर सहित 5 जिलों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है. डॉक्टरों ने N-95 मास्क पहनने और सुबह की सैर से बचने की सख्त सलाह दी है.
Published: Jan 19, 2026, 08:45 AM IST | Updated: Jan 19, 2026, 08:45 AM IST
राजस्थान में सर्दी का सितम अब एक खतरनाक स्वास्थ्य संकट में बदलता जा रहा है. प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपने साथ फैक्ट्रियों का धुआं और धूल के कणों का जहरीला स्मॉग (Smog) भी लाए हैं. मरुधरा की हवा इस कदर प्रदूषित हो चुकी है कि अब शुद्ध हवा में सांस लेना एक चुनौती बन गया है.
बता दें कि आज प्रदूषण के ताजा आंकड़ों ने प्रशासन और आमजन की चिंता को बढ़ा दी है. औद्योगिक नगरी भिवाड़ी इस समय प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, जहां AQI 342 के साथ गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है.