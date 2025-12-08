Zee Rajasthan
राजस्थान में रजिस्ट्री करवाना हुआ महंगा, अब देने होंगे 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक!

Rajasthan News: राजस्थान में घर बैठे रजिस्ट्री अब महंगी हो गई है. पहले 1,000 रुपये शुल्क, अब 5,000 से 20,000 रुपये तक देना होगा. सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन जारी किया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Dec 08, 2025, 07:32 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 07:32 PM IST
सरकार ने घर बैठे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने वालों की जेब पर अब अतिरिक्त भार डाल दिया है, जो सुविधा पहले केवल 1,000 रुपए में उपलब्ध थी, उसके लिए अब 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का शुल्क तय कर दिया गया है.
सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था लागू की है, जिससे राज्य में खरीदी गई संपत्ति की रजिस्ट्री अब बिना राजस्थान आए भी करवाई जा सकेगी लेकिन अधिक शुल्क के साथ.