राजस्थान में रजिस्ट्री करवाना हुआ महंगा, अब देने होंगे 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक!

सरकार ने घर बैठे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने वालों की जेब पर अब अतिरिक्त भार डाल दिया है, जो सुविधा पहले केवल 1,000 रुपए में उपलब्ध थी, उसके लिए अब 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का शुल्क तय कर दिया गया है.
सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था लागू की है, जिससे राज्य में खरीदी गई संपत्ति की रजिस्ट्री अब बिना राजस्थान आए भी करवाई जा सकेगी लेकिन अधिक शुल्क के साथ.