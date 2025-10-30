Rajasthan News : बदली-बदली अन्नपूर्णा रसोई , सफाई और सिस्टम दोनों दुरुस्त

खबर प्रसारित होने के महज 24 घंटे के भीतर नगर निगम की टीम रसोइयों में पहुंची. झाड़ू लगी, बर्तन चमके, फर्श धोया गया, और जो कंप्यूटर कल तक खराब थे, वे आज दुरुस्त नजर आए. टोकन काटने के लिए कैमरे और वाई-फाई भी चालू कर दिए गए. लेकिन यह सिर्फ सतही सफाई है या वाकई सुधार की शुरुआत. यह बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है.