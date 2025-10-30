Zee Rajasthan
Rajasthan News : बदली-बदली अन्नपूर्णा रसोई , सफाई और सिस्टम दोनों दुरुस्त

Rajasthan News : कल तक गंदगी, बदबू और टूटे सिस्टम से जूझती अन्नपूर्णा रसोइयां अब अचानक चमक उठी हैं. जी मीडिया की पड़ताल ने जिस हकीकत को उजागर किया था, उस पर आखिरकार प्रशासन को हरकत में आना ही पड़ा.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Oct 30, 2025, 04:05 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 04:05 PM IST
रसोइयों की सफाई और उपकरणों की मरम्मत ने हालात संभाल दिए हैं. मगर असली कसौटी तब होगी जब यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रहे और भोजन की गुणवत्ता हर दिन समान बनी रहे. प्रशासन कह रहा है कि अब हर सप्ताह इन रसोइयों का रैंडम निरीक्षण होगा. लेकिन जनता अब वादों से ज्यादा “थाली की सच्चाई” देखना चाहती है.
खबर प्रसारित होने के महज 24 घंटे के भीतर नगर निगम की टीम रसोइयों में पहुंची. झाड़ू लगी, बर्तन चमके, फर्श धोया गया, और जो कंप्यूटर कल तक खराब थे, वे आज दुरुस्त नजर आए. टोकन काटने के लिए कैमरे और वाई-फाई भी चालू कर दिए गए. लेकिन यह सिर्फ सतही सफाई है या वाकई सुधार की शुरुआत. यह बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है.