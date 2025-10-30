Rajasthan News : बदली-बदली अन्नपूर्णा रसोई , सफाई और सिस्टम दोनों दुरुस्त

Published: Oct 30, 2025, 04:05 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 04:05 PM IST
1/6
Annapurna Rasoi Yojana
1/6
रसोइयों की सफाई और उपकरणों की मरम्मत ने हालात संभाल दिए हैं. मगर असली कसौटी तब होगी जब यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रहे और भोजन की गुणवत्ता हर दिन समान बनी रहे. प्रशासन कह रहा है कि अब हर सप्ताह इन रसोइयों का रैंडम निरीक्षण होगा. लेकिन जनता अब वादों से ज्यादा “थाली की सच्चाई” देखना चाहती है.
2/6
Annapurna Rasoi Yojana
2/6
खबर प्रसारित होने के महज 24 घंटे के भीतर नगर निगम की टीम रसोइयों में पहुंची. झाड़ू लगी, बर्तन चमके, फर्श धोया गया, और जो कंप्यूटर कल तक खराब थे, वे आज दुरुस्त नजर आए. टोकन काटने के लिए कैमरे और वाई-फाई भी चालू कर दिए गए. लेकिन यह सिर्फ सतही सफाई है या वाकई सुधार की शुरुआत. यह बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है.