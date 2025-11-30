Zee Rajasthan
अब नहीं घुटेगी सांस! राजस्थान के ज्यादातर शहर ‘रेड जोन’ से बाहर निकले, जानें टॉप AQI शहर

दिल्ली-एनसीआर के साथ राजस्थान भी 'रेड जोन' से बाहर हुआ. प्रदूषित शहरों की संख्या 21 से घटकर 12 हुई. भिवाड़ी (AQI 286) रेड जोन से बाहर आया, जबकि टोंक और कोटा (285) में प्रदूषण अब भी अधिक है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 30, 2025, 11:20 AM IST | Updated: Nov 30, 2025, 11:20 AM IST
दिल्ली-एनसीआर और नोएडा में प्रदूषण के स्तर में आई गिरावट का सकारात्मक असर अब राजस्थान के कई शहरों में भी देखा गया है. प्रदूषण के 'रेड जोन' से बाहर निकलने के साथ ही, राजस्थान में 'खराब' वायु गुणवत्ता वाले शहरों की संख्या 21 से घटकर 12 तक सिमट गई है, जिससे राज्य के नागरिकों ने राहत की सांस ली है.
भिवाड़ी भी 'रेड जोन' से बाहर राज्य के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार भिवाड़ी (जो पहले 300+ AQI के साथ 'रेड जोन' में था) भी अब इस श्रेणी से बाहर आ गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भिवाड़ी का AQI घटकर 286 दर्ज किया गया है.