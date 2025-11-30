अब नहीं घुटेगी सांस! राजस्थान के ज्यादातर शहर ‘रेड जोन’ से बाहर निकले, जानें टॉप AQI शहर

1/7

दिल्ली-एनसीआर और नोएडा में प्रदूषण के स्तर में आई गिरावट का सकारात्मक असर अब राजस्थान के कई शहरों में भी देखा गया है. प्रदूषण के 'रेड जोन' से बाहर निकलने के साथ ही, राजस्थान में 'खराब' वायु गुणवत्ता वाले शहरों की संख्या 21 से घटकर 12 तक सिमट गई है, जिससे राज्य के नागरिकों ने राहत की सांस ली है.