अब नहीं घुटेगी सांस! राजस्थान के ज्यादातर शहर ‘रेड जोन’ से बाहर निकले, जानें टॉप AQI शहर

Published: Nov 30, 2025, 11:20 AM IST | Updated: Nov 30, 2025, 11:20 AM IST
1/7
Rajasthan AQI Today
1/7
दिल्ली-एनसीआर और नोएडा में प्रदूषण के स्तर में आई गिरावट का सकारात्मक असर अब राजस्थान के कई शहरों में भी देखा गया है. प्रदूषण के 'रेड जोन' से बाहर निकलने के साथ ही, राजस्थान में 'खराब' वायु गुणवत्ता वाले शहरों की संख्या 21 से घटकर 12 तक सिमट गई है, जिससे राज्य के नागरिकों ने राहत की सांस ली है.
2/7
Rajasthan AQI Today
2/7
भिवाड़ी भी 'रेड जोन' से बाहर राज्य के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार भिवाड़ी (जो पहले 300+ AQI के साथ 'रेड जोन' में था) भी अब इस श्रेणी से बाहर आ गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भिवाड़ी का AQI घटकर 286 दर्ज किया गया है.