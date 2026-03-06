Zee Rajasthan
राजस्थान विधानसभा में आज बड़ा फैसला! डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल पर हंगामे के आसार

Rajasthan Disturbed Areas Bill 2026: राजस्थान विधानसभा में आज ‘डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026’ को लेकर बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है. राजस्थान विधानसभा में पेश होने वाले इस विधेयक के जरिए सरकार विक्षुब्ध घोषित क्षेत्रों में जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त पर नियंत्रण और किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा देने का प्रावधान करना चाहती है. विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस बिल का लगातार विरोध कर रहा है. विपक्ष के नेता गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद सियासत और गरमा गई है, ऐसे में आज सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस और हंगामे की पूरी संभावना जताई जा रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByVishnu Sharma
Published:Mar 06, 2026, 10:16 AM IST | Updated:Mar 06, 2026, 10:16 AM IST
Rajasthan Disturbed Areas Bill 2026: विधानसभा आज 'विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किरायेदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक, 2026 (डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल) पारित किया जाएगा. विपक्ष लगातर इस विधेयक का सदन के अंदर और बाहर विरोध कर रहा है. ऐसे में बिल पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा के पूरे आसार हैं. इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति की जबरन बिक्री को रोकना और किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा प्रदान करना है.
प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव और दंगा वाले क्षेत्रों में शांति बहाल करने तथा समुदाय विशेष के क्षेत्र से पलायन रोकने के लिए राज्य की भजन लाल सरकार राजस्थान अक्षांश क्षेत्र विधेयक ला रही है. राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा में लाया जाने वाला डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026 उन क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित है जिन्हें सरकार 'विक्षुब्ध क्षेत्र' घोषित करती है. इन क्षेत्रों में जमीन या मकान की खरीद-फरोख्त और हस्तांतरण पर नियंत्रण रखा जाएगा.