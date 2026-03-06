राजस्थान विधानसभा में आज बड़ा फैसला! डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल पर हंगामे के आसार

Rajasthan Disturbed Areas Bill 2026: राजस्थान विधानसभा में आज ‘डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026’ को लेकर बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है. राजस्थान विधानसभा में पेश होने वाले इस विधेयक के जरिए सरकार विक्षुब्ध घोषित क्षेत्रों में जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त पर नियंत्रण और किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा देने का प्रावधान करना चाहती है. विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस बिल का लगातार विरोध कर रहा है. विपक्ष के नेता गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद सियासत और गरमा गई है, ऐसे में आज सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस और हंगामे की पूरी संभावना जताई जा रही है.

