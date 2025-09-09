Zee Rajasthan
राजस्थान को वो शहर, जहां जाकर एक साथ सही हो जाएगी 9 ग्रहों की चाल!

Rajasthan Astrology Garden: आज हम आपको राजस्थान के उस गार्डन के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां सभी पौधे ग्रह और नक्षत्र के अनुसार लगे हुए हैं. इस गार्डन को नवग्रहों वाला गार्डन कहते हैं. 
 

Published: Sep 09, 2025, 02:41 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 02:41 PM IST
राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक ऐसा गार्डन है, जहां पर सभी पौधे ग्रह और नक्षत्र के मुताबिक लगाए गए हैं. इस गार्डन का नाम नक्षत्र गार्डन है. इसके साथ ही इस गार्डन को नवग्रहों वाला गार्डन भी कहते हैं.
डूंगरपुर के इस गार्डन में 27 नक्षत्रों के पौधे लगाए गए हैं. साथ ही गार्डन में सुंदर वृक्षों के साथ-साथ पार्क और बच्चों के झूले भी हैं. नक्षत्र गार्डन में 27 नक्षत्रों के प्रतीक पौधों को गोलाकार घेरे में लगाया हुआ है. इसके अंदर नवग्रह गार्डन भी है, जिसमें नौ ग्रहों के मुताबिक पौधे लगाए गए हैं.