राजस्थान को वो शहर, जहां जाकर एक साथ सही हो जाएगी 9 ग्रहों की चाल!

डूंगरपुर के इस गार्डन में 27 नक्षत्रों के पौधे लगाए गए हैं. साथ ही गार्डन में सुंदर वृक्षों के साथ-साथ पार्क और बच्चों के झूले भी हैं. नक्षत्र गार्डन में 27 नक्षत्रों के प्रतीक पौधों को गोलाकार घेरे में लगाया हुआ है. इसके अंदर नवग्रह गार्डन भी है, जिसमें नौ ग्रहों के मुताबिक पौधे लगाए गए हैं.