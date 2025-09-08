Zee Rajasthan
mobile app

भारी बारिश ने रास्ता रोका तो राजस्थान से उत्तराखंड हेलिकॉप्टर से एग्जाम सेंटर पहुंचे 4 स्टूडेंट, टीचर भी हैरान!

Rajasthan News: राजस्थान के बालोतरा के रहने वाले चार स्टूडेंट हेलिकॉप्टर से एग्जाम सेंटर पर पेपर देने पहुंचे, जिनको देख रह कोई चौंक गया. ये एग्जाम देने के लिए उत्तराखंड के मनुस्यारी गए थे. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 08, 2025, 02:03 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 03:05 PM IST
1/7

Rajasthan Balotra

Rajasthan Balotra1/7
राजस्थान में एक ऐसी खबर सामने आई, जहां 4 छात्र कोई कार, बस या ट्रेन से नहीं बल्कि 4 हेलिकॉप्टर से एग्जाम सेंटर पर पेपर देने पहुंचे. ये सभी स्टूडेंट उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी से पत्राचार के जरिए B.Ed की पढ़ाई कर रहे हैं.
2/7

Rajasthan Balotra

Rajasthan Balotra2/7
इन सभी स्टूडेंट का आखिरी सेमेस्टर थे, जिसके एग्जाम देने के लिए इनको उत्तराखंड के मनुस्यारी जाना था लेकिन भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से सभी रास्ते बंद थे. वहीं, इसके बाद इन चारों स्टूडेंट ने एक हेलिकॉप्टर किराए पर लिया और समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचें.