Published: Sep 08, 2025, 02:03 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 03:05 PM IST
1/7
Rajasthan Balotra
1/7
राजस्थान में एक ऐसी खबर सामने आई, जहां 4 छात्र कोई कार, बस या ट्रेन से नहीं बल्कि 4 हेलिकॉप्टर से एग्जाम सेंटर पर पेपर देने पहुंचे. ये सभी स्टूडेंट उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी से पत्राचार के जरिए B.Ed की पढ़ाई कर रहे हैं.
2/7
Rajasthan Balotra
2/7
इन सभी स्टूडेंट का आखिरी सेमेस्टर थे, जिसके एग्जाम देने के लिए इनको उत्तराखंड के मनुस्यारी जाना था लेकिन भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से सभी रास्ते बंद थे. वहीं, इसके बाद इन चारों स्टूडेंट ने एक हेलिकॉप्टर किराए पर लिया और समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचें.