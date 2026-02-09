PHOTOS: बारां में क्यों हो रहा बवाल? धारा 163 लागू होने के साथ चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात
Baran News: राजस्थान के बछड़े की मौत के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है. ऐसे में शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है. वहीं, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया.
Published: Feb 09, 2026, 04:05 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 04:05 PM IST
1/10
Baran News
1/10
बारां में गोवंश के बछड़े की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर किए गए बारां बंद के दौरान शनिवार को स्थिति तनाव पूर्ण हो गई और शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है.
2/10
Baran News
2/10
प्रताप चौक पर प्रदर्शन कर रहे गौ प्रेमियों और सर्व हिंदू समाज के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा.