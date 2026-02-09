PHOTOS: बारां में क्यों हो रहा बवाल? धारा 163 लागू होने के साथ चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

Baran News: राजस्थान के बछड़े की मौत के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है. ऐसे में शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है. वहीं, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया.

