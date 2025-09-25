राजस्थान में है देश का एकमात्र ऐसा मंदिर, जहां होता है माता रानी की पीठ का श्रृंगार!

राजस्थान के बारां जिले के अंता में देश का ऐसा पहला सोरसन ब्रह्माणी माता का मंदिर है, जहां देवी की पीठ की पूजा होती है. पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है, यहां करीबन 400 वर्षों से लगातार अखंड ज्योत जल रही है.