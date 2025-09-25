Zee Rajasthan
राजस्थान में है देश का एकमात्र ऐसा मंदिर, जहां होता है माता रानी की पीठ का श्रृंगार!

Baran News: आज हम आपको माता रानी के उस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मां की पीठ की पूजा होती है. यह अनोखा मंदिर राजस्थान के बारां जिले में स्थित है. जानिए इसकी कहानी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rounak vyas
Published: Sep 25, 2025, 02:24 PM IST | Updated: Sep 25, 2025, 02:24 PM IST
Brahmani Mata Mandir

राजस्थान के बारां जिले के अंता में देश का ऐसा पहला सोरसन ब्रह्माणी माता का मंदिर है, जहां देवी की पीठ की पूजा होती है. पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है, यहां करीबन 400 वर्षों से लगातार अखंड ज्योत जल रही है.
Brahmani Mata Mandir

अंता के समीप सांगोद रोड पर सोरसन में स्थित ब्राह्मणी माता मंदिर ऐसा विख्यात मंदिर है, जिसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है, जिसके चलते यहां दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु आते हैं.