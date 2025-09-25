राजस्थान में है देश का एकमात्र ऐसा मंदिर, जहां होता है माता रानी की पीठ का श्रृंगार!

Published: Sep 25, 2025, 02:24 PM IST | Updated: Sep 25, 2025, 02:24 PM IST
1/6
Brahmani Mata Mandir
1/6
राजस्थान के बारां जिले के अंता में देश का ऐसा पहला सोरसन ब्रह्माणी माता का मंदिर है, जहां देवी की पीठ की पूजा होती है. पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है, यहां करीबन 400 वर्षों से लगातार अखंड ज्योत जल रही है.
2/6
Brahmani Mata Mandir
2/6
अंता के समीप सांगोद रोड पर सोरसन में स्थित ब्राह्मणी माता मंदिर ऐसा विख्यात मंदिर है, जिसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है, जिसके चलते यहां दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु आते हैं.