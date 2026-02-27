Zee Rajasthan
बाड़मेर में तेल रिसाव से हड़कंप, 20 से ज्यादा कुएं बंद, भूकंप के दावे ने बढ़ाया रहस्य!

Barmer Crude Oil Spill Case: बाड़मेर में कच्चे तेल के रिसाव ने सुरक्षा और पर्यावरण को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. किसान हरजीराम खोथ के खेत में पांच दिन तक जमीन से तेल निकलता रहा.

Published:Feb 27, 2026, 04:11 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 04:11 PM IST
राजस्थान के बाड़मेर में कच्चे तेल के रिसाव ने सुरक्षा और पर्यावरण को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. किसान हरजीराम खोथ के खेत में पांच दिन तक जमीन से तेल निकलता रहा. मामला सामने आते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. शुक्रवार को रिसाव रुकने का दावा किया गया, लेकिन अब जांच और जिम्मेदारी पर बहस तेज हो गई है.
Barmer crude Oil leakage

एहतियात के तौर पर केयर्न वेदांता ने ‘ऐश्वर्या वेलपैड-8’ से जुड़े 20 से अधिक तेल कुओं को बंद कर दिया है. पूरे वेलपैड पर शटडाउन लिया गया है. कंपनी सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले से प्रतिदिन करीब 5,000 बैरल तेल उत्पादन प्रभावित हो रहा है.