बाड़मेर में तेल रिसाव से हड़कंप, 20 से ज्यादा कुएं बंद, भूकंप के दावे ने बढ़ाया रहस्य!

राजस्थान के बाड़मेर में कच्चे तेल के रिसाव ने सुरक्षा और पर्यावरण को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. किसान हरजीराम खोथ के खेत में पांच दिन तक जमीन से तेल निकलता रहा. मामला सामने आते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. शुक्रवार को रिसाव रुकने का दावा किया गया, लेकिन अब जांच और जिम्मेदारी पर बहस तेज हो गई है.