बाड़मेर की पहली महिला NCC लेफ्टिनेंट बनी राजस्थान की ये महिला, बोली- बचपन का सपना ससुरालवालों ने किया पूरा

Published: Sep 22, 2025, 03:19 PM IST | Updated: Sep 22, 2025, 04:01 PM IST
NCC Lieutenant Sarita Lild
राजस्थान के बाड़मेरी की रहने वाली इस महिला का नाम सरिता है, जो अब लेफ्टिनेंट (ANO) सरिता बन गई हैं. इनका पूरा नाम सरिता लीलड़ है, जो दो बेटियों की मां हैं. सरिता लीलड़ ने 75 दिनों तक मध्यप्रदेश के ग्वालियर ओटीए में एनसीसी ट्रेनिंग ली और इसके बाद उनको एनसीसी में लेफ्टिनेंट का पद मिला
सरिता गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है. सरिता गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है लेकिन अब वह बाड़मेर की पहली महिला असिस्टेंट NCC ऑफिसर भी बन गई हैं.