Basant Panchami 2026: मां सरस्वती को प्रिय हैं ये राजस्थानी पीले व्यंजन, बसंत पंचमी पर जरूर बनाएं

ऋतुराज बसंत के आगमन और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्राकट्योत्सव का पर्व 'बसंत पंचमी' इस वर्ष 23 जनवरी को पूरे राजस्थान में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि, विद्या और वाणी का वरदान प्राप्त होता है.