Basant Panchami 2026: मां सरस्वती को प्रिय हैं ये राजस्थानी पीले व्यंजन, बसंत पंचमी पर जरूर बनाएं
Basant Panchami 2026: राजस्थान में 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को केसरिया भात, खीर और मीठी पूरी का विशेष भोग लगाया जाएगा. पीले रंग के इन व्यंजनों के साथ विद्या की देवी की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना की जाएगी.
Published: Jan 20, 2026, 04:23 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 04:23 PM IST
ऋतुराज बसंत के आगमन और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्राकट्योत्सव का पर्व 'बसंत पंचमी' इस वर्ष 23 जनवरी को पूरे राजस्थान में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि, विद्या और वाणी का वरदान प्राप्त होता है.
राजस्थान में इस पर्व का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है. यहां पूजा की थाली से लेकर रसोई के स्वाद तक, सब कुछ पीले रंग के इर्द-गिर्द सिमटा होता है. आइए जानते हैं उन खास व्यंजनों के बारे में, जिनके बिना मरुधरा में बसंत पंचमी की पूजा अधूरी मानी जाती है.