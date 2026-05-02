/भरतपुर की बिस्तरबंद मिठाई, जिसे खाकर राजा-महाराजा भी खो बैठते थे होश

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बिस्तरबंद मिठाई राजस्थान का एक लोकप्रिय मीठा व्यंजन है, जो विशेष रूप से भरतपुर में बनती है. पलंग तोड़ मिठाई अपनी मलाईदार बनावट और गहरे स्वाद के लिए जाना जाता है. इसके स्वादिष्ट होने की वजह से लोग इसे खाने में इतने मग्न हो जाते हैं कि वे बिस्तर भी तोड़ सकते हैं. यह मिठाई दूध, चीनी और घी से बनती है.