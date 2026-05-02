/भरतपुर की बिस्तरबंद मिठाई, जिसे खाकर राजा-महाराजा भी खो बैठते थे होश

Rajasthani Famous Sweet: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के भरतपुर की बिस्तरबंद मिठाई के बारे में बताएंगे.
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. आज हम आपको राजस्थान के ऐसी मिठाई के बारे में बताएंगे, जिसे खाकर आप कभी उसका स्वाद नहीं भूलेंग.
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भरतपुर की बिस्तरबंद मिठाई के जायके ने पूरे देश को अपना दीवाना बना रखा है. पलंग तोड़ मिठाई एक ऐसी मिठाई है, जिसका स्वाद लेने के लिए देशभर के लोग भरतपुर पहुंचते हैं. भरतपुर शहर के कोतवाली चौराहे पर करीब 86 साल पुरानी छोटी सी दुकान में यह मिठाई बनाई जाती है. जिसे 1935 में बाबूलाल खंडेलवाल ने शुरू किया था.
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भारत में मीठा बनना और मिठाई खिलाना जरूरी माना जाता है. मीठे के शौकीन लोगों का मन हर बार कुछ नया और खास खाने का करता है, तो चलिए आज आपको बिस्तरबंद मिठाई की रेसिपी के बारे में बताते हैं. जिससे आप इस मिठाई को घर पर भी आसानी से बना सकते हैं.
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बिस्तरबंद मिठाई राजस्थान का एक लोकप्रिय मीठा व्यंजन है, जो विशेष रूप से भरतपुर में बनती है. पलंग तोड़ मिठाई अपनी मलाईदार बनावट और गहरे स्वाद के लिए जाना जाता है. इसके स्वादिष्ट होने की वजह से लोग इसे खाने में इतने मग्न हो जाते हैं कि वे बिस्तर भी तोड़ सकते हैं. यह मिठाई दूध, चीनी और घी से बनती है.
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इस मिठाई को लोग पलंग तोड़, लपेटा, बैडरौल और बिस्तर बंद नाम से जानते हैं. 15 किलो दूध में सिर्फ 3 किलो बिस्तर बंद मिठाई तैयार होती है. 1 किलो बिस्तर बंद का रेट लगभग 500 रुपये है. आइए पलंग तोड़ मिठाई बनाने की विधि जानते हैं.
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सबसे पहले एक कड़ाही में दूध डालकर उसके मलाईदार लच्छे तैयार कर लें. उसके बाद दूसरी कड़ाही में दूध की खुरचन तैयार करके दूध की खुरचन को मलाई लच्छे के ऊपर चढ़ा दें.
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इसके बाद ठंडा होने के बाद लेयर को काटकर उसके ऊपर हल्का मीठा बनाने के लिए रवा छिड़क दें. अब लेयर को लपेटकर बिस्तर रोल का आकार दे दें. अब आपकी भरतपुर की बिस्तरबंद मिठाई बनकर तैयार है.