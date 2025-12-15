दिल्ली का असर दिखा राजस्थान में, 8 शहरों की हवा हुई खराब, भिवाड़ी 'रेड जोन' में पहुंचा

Rajasthan News: राजस्थान के 8 शहरों की हवा खराब हुई, भिवाड़ी 302 AQI के साथ 'रेड ज़ोन' में है. प्रदूषण से सांस की समस्या बढ़ी है. लोगों को मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है, साथ ही निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है.