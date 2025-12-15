दिल्ली का असर दिखा राजस्थान में, 8 शहरों की हवा हुई खराब, भिवाड़ी 'रेड जोन' में पहुंचा
Rajasthan News: राजस्थान के 8 शहरों की हवा खराब हुई, भिवाड़ी 302 AQI के साथ 'रेड ज़ोन' में है. प्रदूषण से सांस की समस्या बढ़ी है. लोगों को मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है, साथ ही निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है.
Published: Dec 15, 2025, 12:45 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 12:45 PM IST
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का असर राजस्थान पर दिखाई देने लगा है.एनसीआर से सटे शहरों में एक्यूआई फिर से बढ़ने लगा है.8 शहरों की आबोहवा फिर से बिगड गई है.भिवाडी फिर से रेड जोन में आ गया है.कई और शहरों में फिर से हवा सेहत बिगडने लगी है.
प्रदूषण की वजह से इन 8 शहरों की सेहत बिगडी- भिवाड़ी में AQI 302, बीकानेर AQI 234, चुरू AQI 205, जयपुर AQI 214, पाली AQI 225, सीकर AQI 207, श्रीगंगानगर AQI 230, और टोंक में AQI 248 दर्ज किया गया है.