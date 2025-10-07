Zee Rajasthan
mobile app

जयपुर SMS ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड के बाद राजस्थान के बड़े अस्पतालों में हुए रियालिटी चैक कौन पास, कौन फेल?

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हाल ही में हुई आग की भीषण घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में फायर सेफ्टी को लेकर फैक्ट चेक किए जा रहे हैं. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 07, 2025, 04:25 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 04:25 PM IST
1/8

Rajasthan News

Rajasthan News1/8
राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर 5 अक्टूबर को हुई भीषण अग्निकांड की घटना में कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हुए. इसके बाद प्रदेश के बाकी अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर फैक्ट चेक किए जा रहे हैं.
2/8

Rajasthan News

Rajasthan News2/8
टोंक जिला मुख्यालय स्थित सबसे बड़े सआदत अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही की सारी हदें पार कर दी गई हैं. फायर सेफ्टी के उपकरण इतने बेकार हालत में हैं कि उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि इन्हें सालों से छुआ तक नहीं गया. कई जगह फायर सिलेंडरों में जंग लगे हुए हे तो कोई टूट कर नाली में पड़ा हुआ है. पाइपलाइनें जर्जर हैं, कुछ नालियों में पड़ी हुई हैं. जब Z राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर सआदत अस्पताल पहुंची, तो स्थिति चिंताजनक नजर आई. आपात स्थिति में जान बचाने वाले इन उपकरणों की हालत देखकर साफ है कि प्रशासन ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया.