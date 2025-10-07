जयपुर SMS ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड के बाद राजस्थान के बड़े अस्पतालों में हुए रियालिटी चैक कौन पास, कौन फेल?

टोंक जिला मुख्यालय स्थित सबसे बड़े सआदत अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही की सारी हदें पार कर दी गई हैं. फायर सेफ्टी के उपकरण इतने बेकार हालत में हैं कि उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि इन्हें सालों से छुआ तक नहीं गया. कई जगह फायर सिलेंडरों में जंग लगे हुए हे तो कोई टूट कर नाली में पड़ा हुआ है. पाइपलाइनें जर्जर हैं, कुछ नालियों में पड़ी हुई हैं. जब Z राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर सआदत अस्पताल पहुंची, तो स्थिति चिंताजनक नजर आई. आपात स्थिति में जान बचाने वाले इन उपकरणों की हालत देखकर साफ है कि प्रशासन ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया.