बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए महापड़ाव, बाजार-स्कूल रहे बंद, देखें तस्वीरें
Bikaner Khejri Bachao Andolan: बीकानेर में खेजड़ी बचाओ महापड़ाव को आयोजन हुआ. संत समाज, सर्व समाज और व्यापार मंडल का समर्थन मिला. बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल का समर्थन के साथ बाजार बंद रहा. संभाग के कई जिलों से भारी पुलिस जाप्ता तैनात है.
Published: Feb 02, 2026, 03:47 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 03:47 PM IST
राजस्थान के बीकानेर जिले में राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने की मांग को लेकर बड़ा महापड़ाव आयोजित किया गया. खेजड़ी बचाओ आंदोलन को व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिला, जिसके चलते सुबह से ही बाजार बंद रहे.
वहीं, आंदोलन के चलते हुए शहरी इलाकों के सरकारी और निजी स्कूलों में आधे दिन की छुट्टी रही, जिससे शहर की सामान्य दिनचर्या पर भी असर पड़ा. कार्यक्रम के तहत शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया जाएगा.