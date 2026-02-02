बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए महापड़ाव, बाजार-स्कूल रहे बंद, देखें तस्वीरें

Bikaner Khejri Bachao Andolan: बीकानेर में खेजड़ी बचाओ महापड़ाव को आयोजन हुआ. संत समाज, सर्व समाज और व्यापार मंडल का समर्थन मिला. बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल का समर्थन के साथ बाजार बंद रहा. संभाग के कई जिलों से भारी पुलिस जाप्ता तैनात है.