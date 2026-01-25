राखी राठौड़ ने ग्रहण किया BJP महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का पद, तलवार भेंट कर हुआ मदन राठौड़ का स्वागत
Rajasthan News: राजस्थान बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ का पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुआ, जहां राखी राठौड़ ने तलवार भेंट कर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का स्वागत किया.
Published: Jan 25, 2026, 01:49 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 01:49 PM IST
BJP Mahila Morcha State President Rakhi Rathore
बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ का पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुआ. इस दौरान राखी राठौड़ ने तलवार भेंट कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का स्वागत किया.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल, मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा, रक्षा भंडारी, अलका मूंदड़ा, प्रदेश प्रवक्ता स्टेफी चौहान, मोर्चा कार्यकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद हैं. महिला कार्यकर्ताओं से पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है.