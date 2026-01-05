Zee Rajasthan
mobile app

Jaipur Weather Update: जयपुर के लोगों को टॉर्चर कर रही ठंड, भयकर झाड़े ने जकड़ी राजधानी की रफ्तार, आज शाम तक हाल होगा बेहाल

Jaipur Weather Update: जयपुर, 5 जनवरी 2026: पिंक सिटी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 05, 2026, 09:20 AM IST | Updated: Jan 05, 2026, 09:20 AM IST
1/8

Jaipur Weather Update

Jaipur Weather Update1/8
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राज्य के कई जिलों में भीषण शीतलहर के साथ घना से अति घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है. नए साल की शुरुआत से ही उत्तर भारत में चल रही शीतलहर का असर जयपुर पर भी पड़ रहा है, जहां सुबह-शाम विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है.
2/8

Jaipur Weather Update

Jaipur Weather Update2/8
मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि राज्य के सबसे ठंडे स्थान फतेहपुर (सीकर) में पारा 1.1 डिग्री तक लुढ़क गया. अन्य जिलों जैसे सीकर (2.5 डिग्री), चूरू और हनुमानगढ़ में भी कड़ाकी की सर्दी पड़ रही है.