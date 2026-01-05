Jaipur Weather Update: जयपुर के लोगों को टॉर्चर कर रही ठंड, भयकर झाड़े ने जकड़ी राजधानी की रफ्तार, आज शाम तक हाल होगा बेहाल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राज्य के कई जिलों में भीषण शीतलहर के साथ घना से अति घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है. नए साल की शुरुआत से ही उत्तर भारत में चल रही शीतलहर का असर जयपुर पर भी पड़ रहा है, जहां सुबह-शाम विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है.