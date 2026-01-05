Jaipur Weather Update: जयपुर के लोगों को टॉर्चर कर रही ठंड, भयकर झाड़े ने जकड़ी राजधानी की रफ्तार, आज शाम तक हाल होगा बेहाल

Published: Jan 05, 2026, 09:20 AM IST | Updated: Jan 05, 2026, 09:20 AM IST
Jaipur Weather Update
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राज्य के कई जिलों में भीषण शीतलहर के साथ घना से अति घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है. नए साल की शुरुआत से ही उत्तर भारत में चल रही शीतलहर का असर जयपुर पर भी पड़ रहा है, जहां सुबह-शाम विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है.
मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि राज्य के सबसे ठंडे स्थान फतेहपुर (सीकर) में पारा 1.1 डिग्री तक लुढ़क गया. अन्य जिलों जैसे सीकर (2.5 डिग्री), चूरू और हनुमानगढ़ में भी कड़ाकी की सर्दी पड़ रही है.