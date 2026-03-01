Udaipur: सलूंबर में स्लीपर कोच धू-धू कर जली, चलती बस बनी आग का गोला!
Rajasthan News: सलूंबर के झल्लारा में आज सुबह एक स्लीपर बस जलकर राख हो गई. गरडा गांव के पास हुए इस हादसे में यात्रियों ने कूदकर जान बचाई, लेकिन बस पूरी तरह जल गई. इसके कारण उदयपुर-बांसवाड़ा हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा.
Published:Mar 01, 2026, 12:56 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 12:56 PM IST
राजस्थान के सलूंबर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र से आज सुबह एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई. बांसवाड़ा से उदयपुर की ओर जा रही एक चलती स्लीपर कोच बस अचानक 'आग का गोला' बन गई. गनीमत यह रही कि समय रहते चालक-परिचालक और बस में सवार अन्य लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.
हादसा रविवार तड़के करीब 6 बजे बांसवाड़ा-उदयपुर मार्ग पर गरडा गांव के पास हुआ. बता दें कि बस अपनी रफ्तार में थी कि तभी अचानक उसमें धुंआ उठने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. बस के स्टाफ और यात्रियों ने धुआं देखते ही तुरंत फुर्ती दिखाई और बस के पूरी तरह जलने से पहले सुरक्षित बाहर निकल आए. देखते ही देखते करोड़ों की स्लीपर बस जलकर लोहे के कंकाल में तब्दील हो गई.