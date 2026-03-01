Udaipur: सलूंबर में स्लीपर कोच धू-धू कर जली, चलती बस बनी आग का गोला!

हादसा रविवार तड़के करीब 6 बजे बांसवाड़ा-उदयपुर मार्ग पर गरडा गांव के पास हुआ. बता दें कि बस अपनी रफ्तार में थी कि तभी अचानक उसमें धुंआ उठने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. बस के स्टाफ और यात्रियों ने धुआं देखते ही तुरंत फुर्ती दिखाई और बस के पूरी तरह जलने से पहले सुरक्षित बाहर निकल आए. देखते ही देखते करोड़ों की स्लीपर बस जलकर लोहे के कंकाल में तब्दील हो गई.