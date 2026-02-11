राजस्थान बजट का बड़ा ऐलान, दुग्ध उत्पादकों की बल्ले-बल्ले! सरस आउटलेट देशभर में, संबल योजना को ₹700 करोड़
Rajasthan Budget 2026: राजस्थान बजट में सरस डेयरी के विस्तार, पशुपालकों को ₹5 प्रति लीटर बोनस और यमुना जल समझौते जैसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं. ₹2000 करोड़ का यह फंड और सिंचाई परियोजनाएं प्रदेश के 5 लाख से अधिक अन्नदाताओं की तकदीर बदलेंगी.
Published: Feb 11, 2026, 03:10 PM IST | Updated: Feb 11, 2026, 03:10 PM IST
राजस्थान सरकार ने अपने ताजा बजट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़... कृषि और पशुपालन को मजबूती देने के लिए पिटारा खोल दिया है. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर किसानों और पशुपालकों के लिए ₹2000 करोड़ से अधिक की बड़ी घोषणाएं की हैं, जो मरुधरा के ग्रामीण जनजीवन में बदलाव की नई इबारत लिखेंगे.
पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. अब राजस्थान का अपना 'सरस' (Saras) ब्रांड केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा. सरस को राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड बनाने के लिए NCR, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आउटलेट खोले जाएंगे. इस नेटवर्क विस्तार पर ₹100 करोड़ खर्च होंगे.