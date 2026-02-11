राजस्थान बजट का बड़ा ऐलान, दुग्ध उत्पादकों की बल्ले-बल्ले! सरस आउटलेट देशभर में, संबल योजना को ₹700 करोड़

राजस्थान सरकार ने अपने ताजा बजट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़... कृषि और पशुपालन को मजबूती देने के लिए पिटारा खोल दिया है. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर किसानों और पशुपालकों के लिए ₹2000 करोड़ से अधिक की बड़ी घोषणाएं की हैं, जो मरुधरा के ग्रामीण जनजीवन में बदलाव की नई इबारत लिखेंगे.