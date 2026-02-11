Rajasthan Budget 2026 Announcement: राजस्थान में सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी समस्या बनी हुई हैं. औसतन हर साल 1700 से अधिक लोगों की मौत सड़क हादसों में हो रही है, जो प्रदेशवासियों के लिए गहरी चिंता का विषय है. भजनलाल शर्मा सरकार ने बजट 2026-27 में इस समस्या पर कड़ा प्रहार करने का फैसला लिया है. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है. इसका मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में होने वाली मौतों को 90% तक कम करना है. यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन AI और आधुनिक तकनीक के सहारे इसे हासिल करने की योजना बनाई गई है.