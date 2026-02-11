Zee Rajasthan
Rajasthan Budget 2026: राजस्थान विधानसभा में AI की ताकत को 100 करोड़ से मिलेगी मजबूती, जानें 10 बड़ी घोषणाएं

Rajasthan Budget 2026 Announcement:  राजस्थान में सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी समस्या बनी हुई हैं. औसतन हर साल 1700 से अधिक लोगों की मौत सड़क हादसों में हो रही है, जो प्रदेशवासियों के लिए गहरी चिंता का विषय है. भजनलाल शर्मा सरकार ने बजट 2026-27 में इस समस्या पर कड़ा प्रहार करने का फैसला लिया है. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है. इसका मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में होने वाली मौतों को 90% तक कम करना है. यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन AI और आधुनिक तकनीक के सहारे इसे हासिल करने की योजना बनाई गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 11, 2026, 12:42 PM IST | Updated: Feb 11, 2026, 12:42 PM IST
राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरों में 2000 AI कैमरे लगेंगे

बजट में सबसे बड़ी घोषणा राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) और प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से 2000 AI-सक्षम कैमरे लगाने की है. ये कैमरे 100 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किए जाएंगे. ये कैमरे ओवरस्पीडिंग, लेन बदलना, हेलमेट न पहनना, ट्रिपल सवारी, मोबाइल इस्तेमाल जैसे उल्लंघनों को रीयल-टाइम में पकड़ेंगे. AI एनालिटिक्स से ब्लैक स्पॉट्स की पहचान होगी और हादसे होने से पहले ही अलर्ट जारी किया जा सकेगा. इससे हाईवे पर खड़ी गाड़ियों या अचानक रुकने से होने वाले हादसों पर भी लगाम लगेगी. जयपुर-आगरा, जयपुर-दिल्ली, जयपुर-कोटा जैसे प्रमुख हाईवे पहले चरण में शामिल होंगे.
राजस्थान बजट में जल सुरक्षा पर फोकस: विकसित राजस्थान@2047 तक लक्ष्य

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सतही जल की उपलब्धता बहुत कम होने से जल संकट गहरा है. बजट 2026-27 में भजनलाल शर्मा सरकार ने 'विकसित राजस्थान@2047' के विजन के तहत जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन को तेज गति दी गई है. अब तक 14 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं. 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 400+ जल योजनाओं के कार्य आदेश जारी किए गए हैं, जिससे हजारों गांवों में स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा.